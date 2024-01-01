Названы лучшие женские автомобили мира

По итогам ежегодной премии Women's Worldwide Car of the Year, то есть "Женский автомобиль года в мире", абсолютным победителем 2025 года женщины признали Hyundai Santa Fe. Об этом сообщил Аvtomir.ua.

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Еще нескольким моделям достались призы в других категориях: городским автомобилем года выбрали MINI Cooper, лучшим компактным кроссовером стал электрический Kia EV3, а Porsche Panamera отметили за выдающиеся эксплуатационные характеристики.

Всего из 81 претендента победителями стали шесть моделей в разных номинациях. Кроме уже перечисленных автомобилей, призы достались Audi A6 e-tron в категории "Большой автомобиль" и Toyota Land Cruiser в категории 4х4. Специальный приз за разработки в области электрификации получил китайский концерн BYD.

Выбор Hyundai Santa Fe лучшим автомобилем года стал для многих неожиданным, поскольку далеко не всем понравился новый дизайн кроссовера. Почти сразу после запуска в модели для рынка США обнаружили дефект - некорректную прошивку блока управления роботизированной трансмиссией, поэтому Hyundai пришлось срочно отозвать все проданные автомобили, которых на то время насчитывалось более 13 тысяч штук.

Возвращаясь к женской премии, в прошлом году лучшим автомобилем признали электрокроссовер Kia EV9. Ее выбрали за сочетание передового дизайна, быструю зарядку и аэродинамические характеристики.