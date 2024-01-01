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Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

Традиционно больше всего регистраций в столице, но на втором месте Львовская область.
Где провели больше всего регистраций электромобилей - Auto24
Евгений Гудущан
logo12 ноября, 12:12
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Как сообщает Укравтопром, в октябре украинский автопарк пополнили почти 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Киев – 604 ед. (48% подержанные);
  • Львовская область – 597 ед. (92% бывшие в употреблении);
  • Киевская обл. – 364 ед. (69% подержанные);
  • Днепропетровская обл. – 310 ед. (75% бывшие в употреблении);
  • Одесская обл. – 267 ед. (75% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской обл. был Honda M-NV. На Киевщине - Volkswagen ID.4.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

  • Tesla Model Y – в Киеве и области и на Днепропетровщине
  • Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.
#Новости #Aвтобизнес