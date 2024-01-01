Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

Как сообщает Укравтопром, в октябре украинский автопарк пополнили почти 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Киев – 604 ед. (48% подержанные);

Львовская область – 597 ед. (92% бывшие в употреблении);

Киевская обл. – 364 ед. (69% подержанные);

Днепропетровская обл. – 310 ед. (75% бывшие в употреблении);

Одесская обл. – 267 ед. (75% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской обл. был Honda M-NV. На Киевщине - Volkswagen ID.4.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто: