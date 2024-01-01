Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

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Как сообщает Укравтопром, в октябре украинский автопарк пополнили почти 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Киев – 604 ед. (48% подержанные);
- Львовская область – 597 ед. (92% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 364 ед. (69% подержанные);
- Днепропетровская обл. – 310 ед. (75% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 267 ед. (75% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской обл. был Honda M-NV. На Киевщине - Volkswagen ID.4.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y – в Киеве и области и на Днепропетровщине
- Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.