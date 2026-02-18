Названы самые надежные автомобили 2026 года

ФОТО: Тесла|
Tesla Model Y
Эксперты Consumer Reports, на данные которых ссылается Укравтопром, определили лучшие автомобили 2026 года в своих категориях - от компактных городских моделей до полноразмерных пикапов.
Читайте также: Бензин, гибрид или электро: какие авто выбирают украинцы в январе 2026 года
При оценке учитывались результаты дорожных испытаний, прогнозируемая надежность, уровень удовлетворенности владельцев и показатели безопасности. Методология Consumer Reports базируется как на собственных тестах, так и на масштабных опросах автовладельцев. Победители по категориям:
Small Car
Honda Civic
Модель традиционно демонстрирует высокую прогнозируемую надежность, сбалансированную управляемость и умеренные расходы на эксплуатацию.
Midsized Car
Toyota Camry
Седан остается эталоном практичности в своем классе, сочетая комфорт, экономичность и стабильное качество сборки.
Subcompact SUV
Subaru Crosstrek
Компактный кроссовер отличается полным приводом в базовых версиях и высокими оценками безопасности.
Compact SUV
Subaru Forester
Модель получила высокие баллы за обзорность, пространство салона и системы активной безопасности.
Midsized SUV
Toyota Grand Highlander
Один из самых новых игроков в сегменте, сочетающий просторный салон, современные технологии и хорошую топливную эффективность в гибридных версиях.
Luxury Compact SUV
Lexus NX
Премиальный кроссовер отмечен за качество материалов, плавность хода и традиционно высокий уровень надежности бренда.
Luxury Midsized SUV
BMW X5
Сочетает спортивную динамику с комфортом и современными системами помощи водителю.
Small Pickup
Ford Maverick
Компактный пикап получил признание благодаря доступности, экономичности и универсальности для городского использования.
Full-Sized Pickup
Ford F-150
Одна из самых популярных моделей в США, сочетающая мощность, технологичность и широкий выбор модификаций.
Electric Vehicle
Tesla Model Y
Электрокроссовер отмечен за запас хода, динамику и развитую экосистему программного обеспечения.
Общая тенденция
Результаты рейтинга свидетельствуют о стабильном присутствии японских брендов среди лидеров надежности, усиление позиций электромобилей и сохранение популярности сегмента SUV и пикапов. Для украинского рынка эти модели также актуальны, ввиду активного импорта авто из США.