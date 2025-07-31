Названы самые популярные авто ЕС первой половины 2025 года

Дачия Сандеро
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По данным JATO, самым популярным легковым автомобилем в Европейском Союзе в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero. Почти 129 тыс. новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь, сообщает Укравтопром.
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В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.
ТОП-10 моделей новых авто в ЕС:
- Dacia Sandero – 128 842 ед. (-11%);
- Renault Clio – 122 489 ед. (+7%);
- Peugeot 208 – 109 146 ед. (+2%);
- VW T-Roc – 106 118 ед. (-5%);
- VW Golf – 104 162 ед. (-17%);
- VW Tiguan – 97 508 ед. (+28%);
- Dacia Duster – 97 188 ед. (+9%);
- Peugeot 2008 – 96 378 ед. (+3%);
- Citroën C3 – 95 891 ед. (-9%);
- Toyota Yaris Cross – 95 513 ед. (-5%).