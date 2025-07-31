Названы самые популярные авто ЕС первой половины 2025 года

По данным JATO, самым популярным легковым автомобилем в Европейском Союзе в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero. Почти 129 тыс. новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь, сообщает Укравтопром.

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В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.

ТОП-10 моделей новых авто в ЕС: