Названы самые популярные авто, которые привезли из Китая в Украину в 2024 году

В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023г., сообщает Укравтопром. Из этого количества: новых – 11 тыс. ед. (+37%); подержанных – более 3,3 тыс. ед. (-20%).

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В 2024г. автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля “китайцев” - 1,5%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 2024 года:

Volkswagen ID.4 - 1625 ед.; Honda M-NV - 1279 ед.; BYD Song Plus - 1062 ед.; Nissan Ariya - 766 ед.; Zeekr 001 - 703 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: