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Названы самые популярные авто, которые привезли из Китая в Украину в 2024 году

Доля автомобилей китайского происхождения на украинском авторынке быстро растет. Большая часть ввозимых машин – электрические.
Названы самые популярные авто, которые везли из Китая в 2024 году - Auto24

Volkswagen iD.4 китайского производства остается самым популярным новым электромобилем в Украине

Евгений Гудущан
logo21 января, 16:01
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В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023г., сообщает Укравтопром. Из этого количества: новых – 11 тыс. ед. (+37%); подержанных – более 3,3 тыс. ед. (-20%).

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В 2024г. автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля “китайцев” - 1,5%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 2024 года:

  1. Volkswagen ID.4 - 1625 ед.;
  2. Honda M-NV - 1279 ед.;
  3. BYD Song Plus - 1062 ед.;
  4. Nissan Ariya - 766 ед.;
  5. Zeekr 001 - 703 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Volkswagen ID.4 - 635 ед.;
  2. Nissan Ariya - 259 ед.;
  3. Honda M-NV - 175 ед.;
  4. Zeekr 001 - 175 ед.;
  5. Honda eNS1 - 156 ед.
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