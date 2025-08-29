Укр
Названы самые популярные автомобильные бренды в ЕС

Две из трех первых позиций занимают бренды Volkswagen AG.
С начала года на рынках стран ЕС было реализовано почти 6,5 млн новых легковых авто, сообщает Укравтопром.

Самым популярным брендом у автомобилистов Евросоюза остается Volkswagen. С января по июль 2025 года автопарк ЕС пополнили 738878 новых фольксвагенов, что на 5% больше, чем в прошлом году.

ТОП-5 брендов на европейском рынке новых легковушек:

  1. Volkswagen – 738878 ед. (+5%);
  2. Toyota – 496009 ед. (-8%);
  3. Skoda – 423138 ед. (+10%);
  4. Renault – 400802 ед. (+7%);
  5. BMW – 382234 ед. (+4%).
