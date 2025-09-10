Укр
Ру

Названы самые популярные бензиновые авто августа

Бензиновые автомобили остаются самыми популярными на рынке. Если льготы на электромобили отменят – позиции бензиновых еще больше усилятся.
Составлен рейтинг самых популярных бензиновых авто августа - Auto24
Евгений Гудущан
logo10 сентября, 11:11
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопром, в августе автопарк страны пополнили около 13,1 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями.

Читайте также: Какие бензиновые авто покупали украинцы чаще всего

Это на 0,4% больше, чем в июле 2025г. Из этого количества новых авто – 2,2 тыс. ед. (-3%) и 10,9 тыс. ед. подержанных (+1%).

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  1. Hyundai Tucson - 228 ед.;
  2. Mazda CX5 - 126 ед.;
  3. Suzuki SX4 - 95 ед.;
  4. Skoda Kodiaq - 90 ед.;
  5. Skoda Karoq - 85 ед.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто:

  1. Volkswagen Golf - 680 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan - 607 ед.;
  3. Nissan Rogue - 581 ед.;
  4. Audi Q5 - 571 ед.;
  5. Audi A4 - 364 ед.
#Aвтобизнес #Новости