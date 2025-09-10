Названы самые популярные бензиновые авто августа

По данным Укравтопром, в августе автопарк страны пополнили около 13,1 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями.

Это на 0,4% больше, чем в июле 2025г. Из этого количества новых авто – 2,2 тыс. ед. (-3%) и 10,9 тыс. ед. подержанных (+1%).

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Hyundai Tucson - 228 ед.; Mazda CX5 - 126 ед.; Suzuki SX4 - 95 ед.; Skoda Kodiaq - 90 ед.; Skoda Karoq - 85 ед.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто: