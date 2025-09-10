Названы самые популярные бензиновые авто августа

Посилання скопійовано!
По данным Укравтопром, в августе автопарк страны пополнили около 13,1 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями.
Это на 0,4% больше, чем в июле 2025г. Из этого количества новых авто – 2,2 тыс. ед. (-3%) и 10,9 тыс. ед. подержанных (+1%).
В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- Hyundai Tucson - 228 ед.;
- Mazda CX5 - 126 ед.;
- Suzuki SX4 - 95 ед.;
- Skoda Kodiaq - 90 ед.;
- Skoda Karoq - 85 ед.
ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто:
- Volkswagen Golf - 680 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 607 ед.;
- Nissan Rogue - 581 ед.;
- Audi Q5 - 571 ед.;
- Audi A4 - 364 ед.