Названы самые популярные бензиновые автомобили Украины

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 14% меньше, чем в прошлом году.

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Уменьшилась доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в I полугодии 2024г. они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас – 37%. Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер Hyundai Tucson.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Hyundai Tucson – 894 ед.; Mazda CX5 - 731 ед.; Skoda Octavia - 691 ед.; Renault Duster - 680 ед.; Suzuki SX4 - 562 ед.

Спрос на импортируемые подержанные авто с бензиновыми ДВС уменьшился на 3%, до 53,1 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в I полугодии 2024г.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто: