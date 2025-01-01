Названы самые популярные бензиновые автомобили Украины

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За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 14% меньше, чем в прошлом году.
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Уменьшилась доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в I полугодии 2024г. они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас – 37%. Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер Hyundai Tucson.
В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- Hyundai Tucson – 894 ед.;
- Mazda CX5 - 731 ед.;
- Skoda Octavia - 691 ед.;
- Renault Duster - 680 ед.;
- Suzuki SX4 - 562 ед.
Спрос на импортируемые подержанные авто с бензиновыми ДВС уменьшился на 3%, до 53,1 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в I полугодии 2024г.
ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении бензиновых авто:
- Volkswagen Golf - 3741 ед.;
- Audi Q5 - 2670 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 2561 ед.;
- Nissan Rogue - 2379 ед.;
- Skoda Octavia - 1877 ед.