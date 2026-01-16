Не красный: названы самые популярные цвета новых автомобилей в Украине в 2025 году

По итогам 2025 года самым популярным цветом новых легковых автомобилей на украинском рынке стал серый, сообщает Укравтопром. Его выбрали более 34 процентов покупателей от общего количества реализованных авто. Лидером среди серых моделей стал электромобиль BYD Song Plus, который продемонстрировал высокий спрос в этом сегменте.

Второе место занял белый цвет. Почти 30 процентов новых автомобилей, проданных в течение года, были именно белой окраски. Наиболее массовой моделью в этой категории стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно сохраняет сильные позиции на украинском рынке.

Третью строчку рейтинга занял черный цвет с долей около 16 процентов. В этом сегменте чаще всего регистрировали электрические кроссоверы Volkswagen ID.Unyx, что свидетельствует о росте интереса к темным цветам среди покупателей электротранспорта.

Четвертое место получил зеленый цвет, который охватил примерно 7 процентов рынка новых легковушек. Самой популярной моделью в этой расцветке снова стал Renault Duster, подтвердив универсальность модели для различных потребительских предпочтений.

Пятерку лидеров замыкает синий цвет с долей 6 процентов. Больше всего автомобилей этого цвета было зарегистрировано среди моделей Audi Q4, что указывает на спрос на более яркие оттенки в премиальном сегменте.

Кроме пятерки лидеров, в десятку самых популярных цветов 2025 года также вошли бежевый с долей около 3 процентов, красный - 2 процента, коричневый - 1 процент, желтый - 0,5 процента и фиолетовый - 0,4 процента. Совокупная доля этих цветов остается относительно небольшой, однако они формируют нишевый спрос и отражают стремление отдельных покупателей к индивидуальности.

Эксперты рынка отмечают, что доминирование нейтральных цветов, таких как серый, белый и черный, связано с их универсальностью, высокой ликвидностью на вторичном рынке и лучшей сохранностью внешнего вида со временем. В то же время постепенный рост доли ярких оттенков может свидетельствовать об изменении потребительских настроений и расширении модельных линеек, особенно среди электромобилей.