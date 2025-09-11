Названы самые популярные гибридные автомобили августа

В августе автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 7% больше, чем в июле.

Доля новых авто в этом количестве увеличилась на 4 п.п. относительно предыдущего месяца и составила 56%.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (291 ед.). Второй результат у Toyota Yaris Cross (146 ед.). Третий по популярности - Renault Duster (116 ед.)

Среди импортируемых гибридов с пробегом первенство у Ford Fusion US (70 ед.) Также в лидерской тройке: Ford Escape (69 ед.) и Toyota Prius (66 ед.).