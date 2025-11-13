Названы самые популярные гибриды октября

В октябре 2025 года украинский автопарк пополнился более 3 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Об этом сообщило объединение автопроизводителей “Укравтопром”.

По сравнению с октябрем 2024 года, регистрации гибридов выросли на 57%, что свидетельствует об устойчивом интересе украинцев к экономичным и технологически современным авто.

Новые гибриды: безоговорочное лидерство Toyota

Более половины зарегистрированных гибридов - новые автомобили, доля которых составила 53% (для сравнения, в октябре 2024 года - 63%).

Самой популярной моделью среди новых гибридов остается Toyota RAV4, которую в октябре зарегистрировано 377 единиц. Второе место занял Toyota Yaris Cross с показателем 95 автомобилей, третье - Nissan Qashqai, зарегистрирован в количестве 84 единицы.

Таким образом, Toyota уверенно доминирует в сегменте новых гибридов, контролируя более половины рынка.

Подержанные гибриды: лидируют американские модели

Среди импортируемых с пробегом гибридных авто первенство в октябре получил Ford Escape - 79 регистраций. На втором месте Ford Fusion US (76 авто), а замыкает тройку Toyota RAV4 (66 авто).

Рост доли подержанных гибридов на украинском рынке эксперты объясняют высокой стоимостью новых моделей и улучшением условий импорта подержанных авто, особенно из США.

Тенденции рынка

Аналитики отмечают, что гибриды становятся компромиссом между бензиновыми и электрическими моделями: они экономные, не требуют частых подзарядок и имеют более низкие эксплуатационные расходы.

Увеличение спроса на PHEV-модели (гибриды с подзарядкой) также свидетельствует о постепенном переходе водителей к электрифицированному транспорту.