Названы самые популярные импортируемые авто августа

В течение августа украинский автопарк пополнили более 22,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 1%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Далее следуют:

электромобили – 26%;

дизельные – 17%;

гибриды – 6%;

авто с ГБО – 3%.

Средний возраст подержанных машин, что в августе перешли на украинские номера, составляет 8,4 года. Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1002 ед.; Tesla Model Y - 827 ед.; Volkswagen Tiguan - 703 ед.; Renault Megane - 687 ед.; Tesla Model 3 - 651 ед.; Skoda Octavia - 650 ед.; Audi Q5 - 640 ед.; Nissan Rogue - 633 ед.; Nissan Leaf - 562 ед.; Volkswagen Passat - 456 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 158,5 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.