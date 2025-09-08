Укр
Названы самые популярные импортируемые авто августа

Объемы импорта подержанных автомобилей остаются постоянными, как и самые популярные модели.
Евгений Гудущан
8 сентября, 12:00



В течение августа украинский автопарк пополнили более 22,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 1%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Далее следуют:

  • электромобили – 26%;
  • дизельные – 17%;
  • гибриды – 6%;
  • авто с ГБО – 3%.

Средний возраст подержанных машин, что в августе перешли на украинские номера, составляет 8,4 года. Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 1002 ед.;
  2. Tesla Model Y - 827 ед.;
  3. Volkswagen Tiguan - 703 ед.;
  4. Renault Megane - 687 ед.;
  5. Tesla Model 3 - 651 ед.;
  6. Skoda Octavia - 650 ед.;
  7. Audi Q5 - 640 ед.;
  8. Nissan Rogue - 633 ед.;
  9. Nissan Leaf - 562 ед.;
  10. Volkswagen Passat - 456 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 158,5 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

