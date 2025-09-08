Названы самые популярные импортируемые авто августа

Посилання скопійовано!
В течение августа украинский автопарк пополнили более 22,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 1%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
Далее следуют:
- электромобили – 26%;
- дизельные – 17%;
- гибриды – 6%;
- авто с ГБО – 3%.
Средний возраст подержанных машин, что в августе перешли на украинские номера, составляет 8,4 года. Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1002 ед.;
- Tesla Model Y - 827 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 703 ед.;
- Renault Megane - 687 ед.;
- Tesla Model 3 - 651 ед.;
- Skoda Octavia - 650 ед.;
- Audi Q5 - 640 ед.;
- Nissan Rogue - 633 ед.;
- Nissan Leaf - 562 ед.;
- Volkswagen Passat - 456 ед.
Всего с начала года украинцы приобрели 158,5 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.