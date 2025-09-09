Укр
Названы самые популярные электромобили августа

Среди новых электромобилей вся пятерка лидеров рейтинга изготовлена в КНР.
BYD Song Plus EV

Евгений Гудущан
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

Относительно июля 2025г. спрос на электромобили вырос на 13%. Основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 7770 ед., из которых 1888 ед. были новыми (+19%), а 5882 авто – подержанными (+12%).

Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 авто (в июле 2025 г. из 176 ед. новыми были 20 авто).

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. BYD Song Plus EV - 358 ед.;
  2. Volkswagen ID.UNYX - 206 ед.;
  3. Honda eNS1 - 202 ед.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 154 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron - 109 ед.

ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

  1. Tesla Model Y - 827 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 651 ед.;
  3. Nissan Leaf - 562 ед.;
  4. Kia Niro EV - 367 ед.;
  5. Renault Zoe - 263 ед.
