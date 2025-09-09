Названы самые популярные электромобили августа

BYD Song Plus EV
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
Относительно июля 2025г. спрос на электромобили вырос на 13%. Основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 7770 ед., из которых 1888 ед. были новыми (+19%), а 5882 авто – подержанными (+12%).
Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 авто (в июле 2025 г. из 176 ед. новыми были 20 авто).
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus EV - 358 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX - 206 ед.;
- Honda eNS1 - 202 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 154 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 109 ед.
ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y - 827 ед.;
- Tesla Model 3 - 651 ед.;
- Nissan Leaf - 562 ед.;
- Kia Niro EV - 367 ед.;
- Renault Zoe - 263 ед.