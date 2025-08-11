Названы самые популярные электромобили июля

BYD Song Plus EV
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Относительно июля прошлого года спрос на электромобили вырос на 47%.
Основное количество реализованных за месяц электромобилей составили легковые авто – 6849 ед., из которых 1587 ед. были новыми (+62%), а 5262 авто – подержанными (+42%).
Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus EV – 384 ед.;
- Honda eNS1 – 206 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.;
- Zeekr 7X – 104 ед.;
- Audi Q4 e-tron – 89 ед.
ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y - 733 ед.;
- Tesla Model 3 - 567 ед.;
- Nissan Leaf - 522 ед.;
- Kia Niro EV - 265 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 226 ед.