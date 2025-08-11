Укр
Названы самые популярные электромобили июля

В июле количество проданных электромобилей выросло как среди новых транспортных средств, так и среди подержанных.
BYD Song Plus EV

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Относительно июля прошлого года спрос на электромобили вырос на 47%.

Основное количество реализованных за месяц электромобилей составили легковые авто – 6849 ед., из которых 1587 ед. были новыми (+62%), а 5262 авто – подержанными (+42%).

Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. BYD Song Plus EV – 384 ед.;
  2. Honda eNS1 – 206 ед.;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.;
  4. Zeekr 7X – 104 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron – 89 ед.

ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

  1. Tesla Model Y - 733 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 567 ед.;
  3. Nissan Leaf - 522 ед.;
  4. Kia Niro EV - 265 ед.;
  5. Hyundai Kona Electric - 226 ед.
