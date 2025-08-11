Названы самые популярные электромобили июля

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Относительно июля прошлого года спрос на электромобили вырос на 47%.

Основное количество реализованных за месяц электромобилей составили легковые авто – 6849 ед., из которых 1587 ед. были новыми (+62%), а 5262 авто – подержанными (+42%).

Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus EV – 384 ед.; Honda eNS1 – 206 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.; Zeekr 7X – 104 ед.; Audi Q4 e-tron – 89 ед.

ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом: