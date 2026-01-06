Названы самые популярные марки на рынке новых автомобилей

Укр
Прошлый год показал, что льготный ввоз электромобилей может значительно усилить их позиции на рынке.
Украинский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году продемонстрировал лучшую динамику за последние три года. По данным ассоциации ассоциации Укравтопром, в течение года автопарк страны пополнился 81,3 тысячи новых легковушек, что на 17 процентов больше по сравнению с 2024 годом.

Это стало самым высоким годовым результатом для сегмента с 2022 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении потребительского спроса и адаптации рынка к нестабильной политической и экономической ситуации.

Безоговорочным лидером 2025 года стала китайская марка BYD. По итогам года в Украине было реализовано 10 352 автомобиля этого бренда, что в пять раз превышает показатель предыдущего года. Такой стремительный рост эксперты связывают с агрессивной ценовой политикой, широкой линейкой электромобилей и гибридов, а также изменениями в таможенном законодательстве.

Второе место на рынке заняла Toyota с результатом 10 181 проданный автомобиль. Несмотря на высокие объемы, бренд зафиксировал снижение продаж на 5 процентов в годовом измерении. Тройку лидеров замкнул Volkswagen, который реализовал 7 380 автомобилей и продемонстрировал рост на 51 процент, значительной степени благодаря спросу на электрические модели.

В десятку самых популярных марок также вошли Renault с результатом 6 281 авто и спадом на 14 процентов, Skoda с 6 153 проданными машинами и ростом на 22 процента, BMW с 3 757 авто и снижением на 22 процента, Hyundai с 3 633 единицами и приростом в 39 процентов. Значительное внимание рынка привлекли китайские бренды нового поколения: Zeekr показал один из самых высоких темпов роста, увеличив продажи на 264 процента до 2 984 автомобилей. Также в топ-10 вошли Audi с результатом 2 864 авто и Honda с 2 655 проданными машинами.

Отдельно стоит отметить модельный рейтинг. Бестселлером рынка новых легковушек в 2025 году стал компактный кроссовер Renault Duster, который сохранил высокую популярность благодаря сочетанию цены, практичности и адаптированности к украинским условиям эксплуатации. В тройку самых популярных моделей также вошли Toyota RAV4 и электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx, что дополнительно подтверждает растущую роль электромобилей на украинском рынке.

В целом итоги 2025 года демонстрируют структурные изменения на рынке новых авто в Украине. Китайские бренды уверенно закрепляются среди лидеров, электромобили и гибриды постепенно переходят из нишевого сегмента в массовый, а покупатели все чаще ориентируются на сочетание цены, технологий и экономичности. Впрочем, после введения 20% НДС для электромобилей этот тренд может измениться.

