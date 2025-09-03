Укр
Названы самые популярные новые автомобили августа

Среди бестселлеров августа есть китайский BYD Song Plus, который занял место между Renault Duster и Toyota RAV-4.
Составлен рейтинг самых популярных новых автомобилей августа - Auto24

Евгений Гудущан
3 сентября, 13:30
В августе 2025 г. за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром.

В десятку самых популярных авто в очередной раз попали лишь кроссоверы. Возглавил рейтинг Renault Duster, а на втором месте электрический BYD Song Plus.

ТОП-10 новых легковушек месяца:

  1. Renault Duster - 486 ед.;
  2. BYD Song Plus - 361 ед.;
  3. Toyota RAV-4 - 299 ед.;
  4. Hyundai Tucson - 251 ед.;
  5. Volkswagen ID.UNYX - 206 ед.;
  6. Honda eNS1 - 202 ед.;
  7. Toyota Land Cruiser Prado - 175 ед.;
  8. BYD Sea Lion 07 - 155 ед.;
  9. Toyota Yaris Cross - 148 ед.;
  10. Volkswagen Touareg - 143 ед.
