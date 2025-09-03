Названы самые популярные новые автомобили августа

ФОТО: Рено|
Рено Дастер
В августе 2025 г. за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром.
В десятку самых популярных авто в очередной раз попали лишь кроссоверы. Возглавил рейтинг Renault Duster, а на втором месте электрический BYD Song Plus.
ТОП-10 новых легковушек месяца:
- Renault Duster - 486 ед.;
- BYD Song Plus - 361 ед.;
- Toyota RAV-4 - 299 ед.;
- Hyundai Tucson - 251 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX - 206 ед.;
- Honda eNS1 - 202 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 175 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 155 ед.;
- Toyota Yaris Cross - 148 ед.;
- Volkswagen Touareg - 143 ед.