Названы самые популярные подержанные авто из США, которые импортировали в Украину

В течение прошлого месяца свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тыс. подержанных легковушек из США, сообщает УкрАвтопром.

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По сравнению с январем 2024 года спрос на “американцев” с пробегом уменьшился почти на 3%. Наибольшая доля из этого количества (42%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 41%. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 6%. Авто с ГБО - 5%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 6,1 года.

В ТОП-5 подержанных авто, привезенных из США попали: