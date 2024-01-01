Названы самые популярные подержанные авто из США, которые импортировали в Украину

Tesla Model Y
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В течение прошлого месяца свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тыс. подержанных легковушек из США, сообщает УкрАвтопром.
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По сравнению с январем 2024 года спрос на “американцев” с пробегом уменьшился почти на 3%. Наибольшая доля из этого количества (42%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 41%. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 6%. Авто с ГБО - 5%.
Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 6,1 года.
В ТОП-5 подержанных авто, привезенных из США попали:
- Tesla Model Y - 331 ед.;
- Tesla Model 3 - 307 ед.;
- Ford Escape - 171 ед.;
- Jeep Cherokee - 163 ед.;
- Nissan Rogue - 132 ед.