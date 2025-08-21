Укр
Названы самые популярные "свежие" авто июля

Среди подержанных легковушек возрастом до 5 лет преобладают электромобили. Доля дизельных машин всего 10%.
Составлен рейтинг самых популярных "свежих" авто июля

ФОТО: Тесла|

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
В прошлом месяце украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Напомним, что в течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 35%
  • Гибридные – 10%;
  • Дизельные – 5%;
  • Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 733 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 396 ед.;
  3. Nissan Rogue - 246 ед.;
  4. Mazda CX5 - 221 ед.;
  5. Kia Niro - 205 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 188 ед.;
  7. Hyundai Kona - 165 ед.;
  8. Chevrolet Bolt - 150 ед.;
  9. Audi Q5 - 148 ед.;
  10. Ford Escape - 143 ед.
