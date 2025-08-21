Названы самые популярные "свежие" авто июля

ФОТО: Тесла|
Tesla Model Y
Посилання скопійовано!
В прошлом месяце украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Читайте также: Где купили больше всего электромобилей в июле: статистика
Напомним, что в течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 35%
- Гибридные – 10%;
- Дизельные – 5%;
- Авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 733 ед.;
- Tesla Model 3 - 396 ед.;
- Nissan Rogue - 246 ед.;
- Mazda CX5 - 221 ед.;
- Kia Niro - 205 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 188 ед.;
- Hyundai Kona - 165 ед.;
- Chevrolet Bolt - 150 ед.;
- Audi Q5 - 148 ед.;
- Ford Escape - 143 ед.