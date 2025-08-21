Названы самые популярные "свежие" авто июля

В прошлом месяце украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Напомним, что в течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 35%

Гибридные – 10%;

Дизельные – 5%;

Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: