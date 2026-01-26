Не только поездки: как такси может помочь зимой во время блэкаутов

Сегодня сервисы вызова авто - это уже не просто “довезти из точки А в точку Б”. Как и современные АЗС, давно стали мини-хабами с кофе, едой и сервисами, такси также постепенно превращается в мультифункциональный инструмент помощи в городе. В компании OnTaxi объясняют: зимой спрос на дополнительные возможности резко возрастает - и многие из них для пассажиров неочевидны.

Подзарядить телефон в дороге

Полностью заряженный смартфон зимой - это не вопрос комфорта, а безопасности. Из-за блэкаутов и постоянного использования гаджетов батарея часто "тает" уже к обеду. А найти розетку в городе - задача не всегда простая.

Подзарядка телефона во время поездки в такси может стать настоящим спасением, особенно по дороге на работу, в школу или по делам. В OnTaxi отмечают, что ранее эта опция была формализованной и бесплатной, но из-за низкого спроса ее убрали из приложения. Впрочем, реалии зимы все изменили.

"Мы проинформировали водителей, что возможность подзарядить телефон в дороге для многих стала необходимостью. Пассажиру достаточно просто попросить. Единственное - лучше иметь собственный кабель, ведь не каждый разъем может подойти или обеспечить быструю зарядку", - объясняет руководитель развития бизнеса OnTaxi Владислав Наливка.

"Прикурить" авто

Разряженный аккумулятор в мороз - классическая зимняя проблема. И такси в этом случае может работать как оперативная техническая помощь. Если указать в комментариях к заказу, что нужно "прикурить" авто, водитель приедет с пусковыми проводами или бустером.

Практический совет: стоит заказывать минимальную поездку, но сразу добавлять к стоимости определенную сумму - так водитель охотнее откликнется на нестандартную задачу.

Буксировка тросом

Если автомобиль не может ехать самостоятельно, но остается управляемым, такси с буксировочным тросом может помочь добраться до СТО, паркинга или домой. В заказе важно заранее указать, что нужен трос, описать авто (тип кузова, габариты) и заложить дополнительную оплату за услугу.

Это не полноценный эвакуатор, но во многих "пограничных" ситуациях - вполне рабочее решение.

Доставка "от двери до двери"

Многие до сих пор не воспринимают такси как сервис доставки, хотя зимой это один из самых удобных форматов. Сервисы вызова авто могут доставлять уже оплаченные заказы из магазинов, аптек, ресторанов - без необходимости выходить на мороз.

Также водителю можно передать документы или личные вещи. В OnTaxi вспоминают показательный случай: мама вызвала авто, чтобы передать ребенку в садик... один носок, который та забыла дома.

В холодную погоду доставка "от двери до двери" позволяет сэкономить время, тепло и нервы.

Драйвер по вызову

Услуга "драйвер" (она же "трезвый водитель" или "автопилот") зимой становится особенно актуальной. Если по определенным причинам вы не можете сесть за руль собственного авто, но ехать нужно, сервис присылает водителя, который управляет вашим автомобилем.

При заказе важно сразу указать тип трансмиссии, модель авто, а также - электромобиль это или ДВС. Это позволяет избежать недоразумений и задержек.

Вместо вывода

Зимние условия заставляют пересматривать привычные сценарии мобильности. Такси в этот период - это не только поездка, а универсальный инструмент скорой помощи: от подзарядки телефона до запуска авто или доставки необходимых вещей.

Когда погода играет против вас, своевременная помощь позволяет сэкономить время, нервы и избежать лишних осложнений. И во многих случаях такси остается одним из самых гибких и надежных вариантов.