Нелегально изготовленная солярка в бочках еще и продавалась незаконно

Детективы территориального Бюро экономической безопасности в ходе досудебного расследования по уголовному внедрению установили, что покупалось и перепродавалось здесь именно нелегально изготовленное топливо. Конечно, никаких сертификатов по его качеству не было.

Масла в огонь подлил еще и тот факт, что ранее 38-летний житель Лубенского района уже был осужден за незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров. Однако покидать бизнес мужчина не захотел – дело было прибыльным.

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Однако после уплаты штрафа мужчина снова вернулся к противоправной деятельности. Он без каких-либо лицензий и разрешений покупал, хранил и перепродавал дизельное топливо.

Нелегально изготовленная солярка хранилась в бочках и пластиковых баках для воды с нарушением всех норм безопасности. Фото: БЭБ в Полтавской области

В ходе санкционированного осмотра детективы обнаружили по месту хранения продукции и изъяли 1300 литров дизеля на ориентировочную сумму около 80 тыс. грн. На изъятое топливо наложен арест.

Дальнейшую судьбу горючего и деяния продавца солярки будет решать суд.