Немецкая промышленность выпустит тысячи бронированных машин, в том числе для Украины

В первом случае рассказывается, что ожидаемый "оборонный бюджет Германии в течение четырех лет удвоится до 162 миллиардов евро, из которых 9 миллиардов евро в год будут выделяться Украине на поддержку борьбы с Россией".

Как говорится в публикации Bloomberg от 28 июля, увеличение расходов на оборону отражает возвращение Германии к военной позиции, напоминающей времена Холодной войны, в ответ на российскую агрессию в Европе и учитывая события в Украине.

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При этом в приведенной инфографике видно, что такой суммы Украине не придется ждать четыре года, она будет ежегодной уже с 2025-го (см. инфографику ниже).

Со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса, издание отмечает, что Германия рассматривает возможность приобретения до 2500 бронированных боевых машин GTK Boxer и до 1000 боевых танков Leopard 2 в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО.

Однако уже на следующий день Bloomberg со ссылкой на осведомленных людей уточнил относительно закупок для Бундесвера. Как выяснилось, Германия готовит более 60 заказов на военные закупки для утверждения парламентом до конца этого года, включая 5 000 бронемашин Boxer и по меньшей мере 3 500 бронированных автомобилей Patria Oyj. В планах также – приобретение 20 истребителей Eurofighter.

Инфографика: Bloomberg, украинская версия – Авто24

Кабинет министров Германии намерен в среду, 30 июля, утвердить свое среднесрочное финансовое планирование, согласно которому годовой оборонный бюджет увеличится более чем вдвое до 162 миллиардов евро в течение четырех лет. Этот ежегодный подсчет должен быть достигнут до 2029 года, что значительно опережает цель альянса НАТО по достижению военных расходов на 3,5% валового внутреннего продукта к 2035 году.

Расходы Германии на оборону будут иметь сильный европейский фокус, поскольку Мерц стремится перенаправить военные расходы на региональные производства, пытаясь сделать континент более независимым от американских производителей.

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Страны НАТО, учитывая дальнейшие агрессивные действия России в Украине, также начали укрепление своих армий. Ожидается, что европейский машиностроительный оборонный комплекс подорожает из-за роста заказов на танки, бронетранспортеры, самоходные пушки и транспортно-логистические машины.

Акции BAE Systems Plc, крупнейшего производителя оружия в регионе, подорожали на 56%, а немецкая Rheinmetall AG выросла в цене почти втрое. Airbus SE, которая входит в консорциум Eurofighter с BAE вместе с итальянской Leonardo SpA, выросла на 17% в 2025 году.