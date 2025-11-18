Немецкие универсальные роботы Gereon будут иметь украинское происхождение

В появлении наземных роботизированных комплексов Gereon на наших участках фронта ничего особенного нет, поскольку с ними наши военные уже почти год держат оборону. Отзывы одобрительные.

Как пишет специализированный ресурс Militarnyi, эти машины активно используются на операциях по логистике, разведки, эвакуации раненых и тому подобное. Но на этот раз постулаты привлекательности звучат особенно приятно.

Уже заметен украинский след в немецких машинах

Во-первых, радует то, что украинское подразделение немецкой оборонной компании ARX Robotics активно локализует производство компонентов для НРК Gereon.

Уже есть хороший пример интеграции в эти машины отечественных турелей "ШаБля" и "Буря", адаптации системы под реальный боевой опыт украинских военных. Это как нельзя лучше подчеркивает сотрудничество инженеров обеих сторон и формирует технологические преимущества Украины.

Дистанционно управляемый "Гереон" способен нести 500-килограммовую полезную нагрузку и еще и тянуть на фаркопе прицеп или санки. Скриншот: Авто24

Во-вторых, немецкая компания ARX Robotics получила крупный заказ на поставку наземных роботизированных систем Gereon для Украины. Новый контракт уже дает третье расширение парка этих машин.

В-третьих, часть производства компания перенесла в Украину. Это не только новые рабочие места на производственной площадке, но и привлечение украинских предприятий к сотрудничеству, открытие заказов на компоненты системы, что ускорит поставки и существенно повлияет на рост украинской промышленности.

В операционной сети Mithra OS

"Производство на нашем украинском заводе и сотрудничество с местными партнерами ускоряют интеграцию в армию и обеспечивают стабильность в работе. Мы развиваем мощности и компетенции в Украине, которые будут иметь ценность и после выполнения контракта", – отметил CEO ARX Ukraine Игорь Корнилов.

Есть еще один фактор привлекательности: все машины будут объединены в единую сеть через операционную систему Mithra OS. Это позволит координировать действия, быстро реагировать на угрозы и эффективно управлять техникой.

Модульные машины получили ИИ

Напомним, наземные роботизированные платформы ARX Robotics серии Gereon-RCS и Mithra OS получают операционную систему с элементами ИИ, интегрируя автономные и уже имеющиеся платформы. ARX с недавних пор активно взялся за цифровую трансформацию сухопутных войск и развитие автономных систем нового поколения.

Основой линейки продуктов ARX является модульная схема, проверенная в боях серия беспилотных наземных транспортных средств Gereon. Разработана с учетом реального армейского опыта. Она рассчитана под полезную нагрузку до 500 кг и хорошо интегрируется в широкий спектр задач, имеет добрые три десятка вариантов операционного применения.

О количественном портфеле нынешнего заказа гусеничных дистанционно управляемых машин Gereon ничего не сообщается, как и о стоимости всего пакета, что в условиях военного времени вполне оправдано.