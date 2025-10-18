Финский производитель представил трактор с ИИ, который говорит с трактористом

Умный помощник с голосовым и текстовым управлением разработан для того, чтобы сделать сельское хозяйство проще, интуитивно понятным.

Концепция Talking Tractor дебютирует на тракторе Valtra Q Series модели Q305 в ходе нынешней выставки Agritechnica в Ганновере, где также будут показаны другие интересные версии и будет предоставлена возможность принять участие в гонках на симуляторе Valtra Digital Twin (см. видео внизу).

Когда оператор трактора запускает мобильное приложение, то искусственный интеллект на текстовый или голосовой запрос предоставляет водителю инструкции, аналитику и полезные советы в режиме реального времени. Об этом рассказывает world-agritech.com со ссылкой на производителя.

По сути, это своеобразная суфлерская будка, откуда идут все подсказки о порядке действий и реакций. Такой помощник максимально упрощает работу на высокотехнологичной технике в реальном времени, имея ответы на все вопросы по трактору и его результативного использования.

Как работает концепция

ИИ-ассистент Valtra Coach может отвечать на вопросы оператора как в текстовом формате, так и голосом. Использование данных: система обучается на основе полного спектра пособий для операторов Valtra, инструкций по точному земледелию, телеметрических данных и журналов выполненных работ.

система обучается на основе полного спектра пособий для операторов Valtra, инструкций по точному земледелию, телеметрических данных и журналов выполненных работ. Интеграция с Valtra Connect: концепция разработана для работы на любом мобильном устройстве и легко интегрируется с системой телеметрии Valtra Connect.

концепция разработана для работы на любом мобильном устройстве и легко интегрируется с системой телеметрии Valtra Connect. Совместимость : функция Talking Tractor совместима с любой моделью Valtra, оснащенной системой Valtra Connect, независимо от того, является ли она новой или модернизированной.

: функция Talking Tractor совместима с любой моделью Valtra, оснащенной системой Valtra Connect, независимо от того, является ли она новой или модернизированной. Поддержка языков: ИИ понимает и отвечает на нескольких языках, включая английский, немецкий, немецкий французский и финский.

Возможности и преимущества

операторы могут задавать вопросы непосредственно через мобильный интерфейс и сразу получать ответы. Визуальные ответы: система предоставляет визуальные ответы с иллюстрациями из пособий, пошаговые инструкции для сложных задач и инфографику на основе телеметрии данных.

система предоставляет визуальные ответы с иллюстрациями из пособий, пошаговые инструкции для сложных задач и инфографику на основе телеметрии данных. Повышение эффективности: концепция позволяет превращать сложные журналы телеметрии в четкие и действенные рекомендации для оператора, помогая оптимизировать работу.

концепция позволяет превращать сложные журналы телеметрии в четкие и действенные рекомендации для оператора, помогая оптимизировать работу. Поддержка принятия решений: владельцы хозяйств могут использовать CO 2 -анализ и мониторинг эффективности парка машин для принятия решений, основанных на точных данных.

владельцы хозяйств могут использовать CO -анализ и мониторинг эффективности парка машин для принятия решений, основанных на точных данных. Постоянное развитие: платформа Valtra Coach имеет гибкую архитектуру, что позволяет добавлять новые функции в соответствии с потребностями фермеров.

Таким образом, поддерживая голосовые и текстовые подсказки, интегрированная в бортовую систему концепция предоставляет ответы через визуальный интерфейс, оптимизированный для планшетов и мобильных устройств.

"Речь идет не просто о разговорах, речь идет о понимании фермеров и того, как Valtra может упростить использование всех функций их трактора Valtra и повысить производительность и эффективность. Трактор, говорящий, может интерпретировать сложную телеметрическую информацию и рабочие журналы, превращать их в четкую, практическую информацию для оператора", – говорит менеджер по данным и аналитике Valtra EME Мика Сормунен.

Таким образом, разработанный в сотрудничестве с AGCO DT и партнерами Gofore и Spogen AI "говорящий" трактор Valtra концепции Coach упрощает аграриям использование современных инновационных сельскохозяйственных машин. И это станет результативным фактором привлекательности.