Капля дождя может сломать самую умную функцию Kia

Владельцы электрокроссовера Kia EV6 заметили, что во время сильного дождя камера системы слепых зон становится практически бесполезной. Один из пользователей Reddit опубликовал короткий ролик, где видно, как капли дождя искажают картинку, из-за чего изображение на экране превращается в мутное пятно, и вместо помощи система начинает мешать.

Подобная ситуация может случиться с любым автомобилем Hyundai, Kia или Genesis, оснащенными функцией Blind Spot View Monitor. Камеры просто не имеют защиты от большого количества воды. В то же время существует несколько простых решений. Самое дешевое - нанести на линзы гидрофобное покрытие, которое помогает воде стекать, не задерживаясь на поверхности.

Система мониторинга слепых зон входит в стандартное оснащение некоторых моделей Kia, Hyundai и Genesis, а для других доступна за доплату. У Tesla есть похожее решение, однако камера выводит изображение на центральный экран мультимедийной системы, что менее удобно для мгновенной реакции во время движения.

Несмотря на мелкие недостатки, сама идея остается прекрасным примером того, как цифровые технологии могут повысить безопасность. А пока инженеры не найдут способ сделать камеры “нечувствительными” к дождю, владельцам стоит просто иметь под рукой флакон гидрофобного спрея - это поможет сохранить четкий обзор даже в ливень.