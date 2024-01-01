Несколько лет бесплатно заправлялся: полиция разоблачила мошенника

В начале года в полицию обратился 66-летний руководитель малинского предприятия, специализирующегося на торговле горюче-смазочными материалами.

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Заявитель рассказал, что несколько лет назад заключил договор с представителем другой компании о продаже нефтепродуктов с возможностью отсрочки платежа. С тех пор покупатель регулярно забирал бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, однако ни разу так и не рассчитался за продукцию.

Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что общество, на которое ссылался подозреваемый, фактически не осуществляло хозяйственной деятельности и использовалось фигурантом для прикрытия мошеннических действий. Злоупотребляя доверием предпринимателя, 63-летний житель Киевщины завладел топливом на сумму более 900 тысяч гривен.

30 апреля следователи отделения №1 (г. Малин) Коростенского райуправления полиции объявили мужчине о подозрении по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Теперь ему грозит до 8 лет заключения, сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.