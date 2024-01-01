Нетрезвые водители Латвии снова подарили свои машины Украине: среди них Audi, BMW и VW Touareg

К бывшим владельцам эти машины уже не имеют никакого отношения, поскольку они конфискованы по решению суда и принадлежат государству. Кабинет Министров страны уже по своему усмотрению принимает решение, куда направить взятую на государственный баланс технику.

Обычно такие машины передаются на нужды Украины. Согласно закону "О поддержке гражданского населения Украины", конфискованные у пьяных водителей транспортные средства Рига дарит Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Латвии.

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На этот раз Латвия безвозмездно передает Украине 31 автомобиль. Экспертная комиссия оценила их стоимость в 98 755 евро. Средняя остаточная стоимость каждой такой машины составляет 3 185,6 евро.

Сообщается, что машины поступят в распоряжение ВСУ, Нацгвардии, администрации Богодуховского района Харьковской области и Сумской областной детской клинической больницы.

Авто, конфискованы у нетрезвых водителей. Фото: Zemgales reģionālā televīzija

Машины также получат Национальная полиция, Краматорская городская военная администрация, Краматорский городской совет, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Золочевский, Арбузинский, Балаковский, Сокольницкий и Остерский сельские советы.

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Партию машин в Украину отправят и доставят в распоряжение указанных выше адресатов латвийские негосударственные организации Agendum, Tev и Uzņēmēji mieram.

Начиная с 10 марта 2023 года, когда в Латвии было принято решение об отправке конфискованных у нетрезвых водителей автомашин, в Украину передано уже 676 таких автомобилей.