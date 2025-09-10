Трактор New Holland серии Т7 получил новую технику и голубой цвет

В новом тракторе аграриям многое придется по душе, поскольку перечень новаций довольно длинный.

Именно на этом сделал упор CNH Industrial, рассказав о New Holland и Case.

Читайте также Комбайн за миллион долларов привезли в Украину: за что такие деньги

Дизайн претерпел изменения из-за нового переднего моста. Этот агрегатный блок сейчас можно выбрать в стандартной или усиленной версии. Оба исполнения подвешены, оснащены двойными гидроаккумуляторами для более быстрой и плавной реакции, что смягчает удары на трактор и оператора.

Фото: CNH Industrial

Опционально ставится система контроля крена, блокирующая гидроаккумуляторы. Она улучшает управляемость в транспортном режиме. В сочетании с новой опорой оси и обновленной формой капота, новый мост сократил радиус поворота на 17% (2,4 м) - с 14,3 м до 11,4 м. Это в полевых условиях ускоряет развороты на краю полосы.

Читайте также Футуристический комбайн New Holland CR11 будет работать в Украине

Кроме этого, новая серия T7 со стандартной колесной базой получила новую кабину и удивительный новый цвет Dynamic Blue, который отныне будет использоваться на всех тракторах New Holland

Под новым наклонным капотом, что улучшает обзор вперед, стоит 6,7-литровый двигатель Stage V FPT NEF с интервалом обслуживания 750 часов. Силовой агрегат T7.225 с трансмиссией Dynamic Command™ (DCT) уже претендует на машину с лучшими показателями экономии топлива.

Фото: CNH Industrial



В немецком испытательном центре DLG он достиг лучшей в своем классе топливной эффективности PowerMix, потребляя лишь 243 г/кВт-ч.

Агропроизводителям обещают различные варианты трансмиссий. Тракторы T7.180, T7.190 и T7.210 могут быть оснащены новой 3 x 1-диапазонной вариаторной коробкой передач Auto Command™ которая будет доступна с момента запуска.

Читайте также В профтехобразовании эпоха древних тракторов и машин уходит в прошлое

Со временем производитель предложит как коробку передач Dynamic Command™ с двойным сцеплением и технологией Double Clutch Technology, так и хорошо известную коробку передач Range Command™.

Фото: CNH Industrial

В уже упомянутой модели T7.225 клиенты могут выбирать между трансмиссиями Dynamic Command™ или Auto Command™. Новая Dynamic Command™ предлагает 24 передачи, максимальную скорость 50 км/ч в экорежиме и функцию старт/стоп.

А новая вариаторная коробка передач Auto Command имеет максимальную скорость 55 км/ч. Новые тормоза с усилителем обеспечивают большую тормозную силу, что соответствует более высоким скоростям.

Читайте также В Европе оживился спрос на подержанные тракторы и комбайны с аукционов

Новый интерфейс оператора на подлокотнике SideWinder позволяет клиентам выбрать элементы управления, которые соответствуют их потребностям. Там под рукой водителя для интуитивно понятного управления расположены основные элементы управления плюс усовершенствованная многофункциональная рукоятка CommandGriр.

Фото: CNH Industrial

В салоне водителю предлагают хорошо продуманную эргономику рабочего места, повышенный комфорт и функциональность, в частности улучшенный климат-контроль, просторную кабину, материалы и увеличенное место для хранения вещей.