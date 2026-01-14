Nissan утратил лидерство на домашнем рынке электромобилей

Многолетнее доминирование Nissan на рынке электромобилей Японии строилось прежде всего благодаря успеху Nissan Leaf, а затем и электрического кей-кара Sakura. Однако в конце 2025 года спрос на эти модели резко ослаб. По данным Ассоциации автомобильной промышленности Японии, в четвертом квартале продажи электромобилей Nissan упали на 56% - до 2 857 единиц. Это стало худшим квартальным результатом бренда за много лет и открыло путь конкурентам, пишет Carscoops.

Toyota выходит в лидеры благодаря bZ4X

Главным бенефициаром изменений стала Toyota, которая в четвертом квартале 2025 года продала 3 684 электромобиля на внутреннем рынке. Решающую роль сыграл запуск кроссовера bZ4X, который вышел в продажу в октябре.

Хотя абсолютные цифры выглядят скромно по мировым меркам, динамика впечатляет - рост в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для Toyota это символический момент: компания, которую часто критиковали за медленный переход на электротягу, неожиданно возглавила домашний EV-рынок.

Honda и Tesla тоже добавляют обороты

Изменения не ограничились только борьбой между Nissan и Toyota. Honda также резко усилила свои позиции благодаря новому электрическому кей-кару N-One e:. Заявленный запас хода до 295 км сделал его электромобилем с самой большой дальностью среди миникаров в Японии В четвертом квартале Honda продала 2 732 электромобиля, опередив Tesla, которая также показала рост. Американский бренд нарастил продажи на 62% в годовом измерении, реализовав 2 600 автомобилей за квартал.

EV все еще остаются нишей

Несмотря на оживление конкуренции, электромобили в Японии пока не стали массовым явлением. Их доля составляет лишь 1,9% от всех продаж новых автомобилей - это самый низкий показатель среди развитых экономик. Правительство пытается изменить ситуацию:

в 2026 году покупатели могут получить субсидии до 1,3 млн иен (примерно $8 300);

готовятся новые модели, ориентированные именно на внутренний рынок.

Ожидается, что эти шаги постепенно сдвинут спрос с места.

BYD готовит атаку на кей-кары

Отдельное внимание привлекает BYD, который продемонстрировал 72% роста продаж в четвертом квартале - до 832 автомобилей. Хотя объемы пока невелики, китайский бренд имеет четкий план расширения. В 2026 году BYD выведет на японский рынок полностью электрический кей-кар Racco, что может стать серьезным вызовом для местных производителей в стратегически важном и традиционно закрытом сегменте.

Что дальше

Потеря лидерства Nissan - важный сигнал для всего японского автопрома. Рынок электромобилей все еще маленький, но конкуренция обостряется, а новые игроки и государственная поддержка могут быстро изменить баланс сил уже в ближайшие годы.