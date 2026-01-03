Nissan GT-R превратили во внедорожник, который никто не хочет покупать: видео

За основу взят Nissan GT-R 2010 года, который, несмотря на возраст, выглядит так, будто только что выехал из салона, пишет Carscoops. Внешне автомобиль почти невозможно спутать со стандартным GT-R. Он получил расширенные крылья, рейлинги на крыше и массивный комплект дополнительных LED-фар - как на переднем бампере, так и сверху. Самое большое изменение - подвеска, поднята на 120 мм благодаря модифицированным пружинам.

Хотя автомобиль остался на заводских семиспицевых дисках, их обули в грубые вездеходные шины, а на крышу закрепили полноразмерное запасное колесо. Вместе со штатной системой полного привода Attesa ET-S это делает GT-R способным съехать с асфальта без страха за каждый камень под колесами.

Мощность никуда не исчезла

Несмотря на внедорожный образ, этот GT-R не потерял свое главное преимущество - скорость. Под капотом остался знакомый 3,8-литровый V6 с двумя турбинами, но в доработанном виде. Мощность выросла до 600 л.с., то есть до уровня GT-R Nismo. Заявленный пробег - 54 237 км, что для 15-летнего автомобиля выглядит вполне прилично. Фактически это быстрый, мощный и очень необычный GT-R, который может ехать туда, куда большинство спорткаров даже не подумают свернуть.

В чем проблема?

Проблема данного авто заключается в его цене. Сегодня этот автомобиль продается в Нидерландах у дилера Prins за 99 500 евро (около 117 000 долларов). Это дороже, чем стоит типичный Nissan GT-R 2010 года в хорошем состоянии. И покупатели, похоже, не спешат. Этот самый GT-R уже появлялся в объявлениях еще в 2020 году, тогда он был завернут в камуфляжную пленку.

За последние пять лет автомобиль проехал всего 7700 км, постоянно исчезая и снова появляясь в продаже. По данным голландского сервиса AutoUncle, ранее он провел в продаже более 1000 дней у другого дилера. Текущее объявление активно уже 137 дней, и конца этому ожиданию пока не видно.

Уникальный, но не универсальный

Этот внедорожный Nissan GT-R - яркий пример того, что уникальность не всегда означает ликвидность. Для кого-то это автомобиль мечты, для других - слишком странный эксперимент. Стандартный GT-R за то же время уже несколько раз сменил бы владельцев, тогда как этот все еще ждет человека с подходящим вкусом и кошельком.