Nissan обновляет Ariya: дизайн, Google-система и подвеска

Самые большие изменения сосредоточены на передней части: вместо прежней панели появился более чистый, четкий дизайн без традиционной решетки радиатора. Переработанный бампер и выразительные LED-элементы делают Ariya визуально более агрессивной.

Модель также получила новые 20-дюймовые легкосплавные колеса и обновленную палитру, включая новое сочетание цветов Hisuinohikari - ярко-зеленый кузов с контрастной черной крышей и декоративными элементами, пишет Carscoops.

Новые технологии Google и улучшенный комфорт

Интерьер сохранил узнаваемую архитектуру, однако стал более технологичным. Обновленная система NissanConnect теперь базируется на платформе Google, поддерживает функции Navi-Link, интеллектуальный контроль дистанции и новые сервисы подключения.

Появился новый вариант отделки салона с кожей приглушенно-зеленого тона с сочетанием светлых акцентов. Также добавлен мощный внешний разъем питания AC на 1500 Вт, который теперь работает даже в заблокированном автомобиле.

Техника без изменений, но с доработкой подвески

Под капотом - знакомые варианты батарей: 66 кВт-ч и 91 кВт-ч, с передним приводом или полным приводом e-4ORCE с двумя электромоторами. Nissan подчеркивает, что подвеска была перенастроена для более мягкой и комфортной езды, особенно с учетом японских дорог.

Nismo остается боевым

Версия Ariya Nismo также остается в линейке. Она не получила внешних изменений фейслифтинга, сохранив свой агрессивный стиль, но была обновлена технологически: новой мультимедийной системой, расширенными возможностями питания и дополнительными электронными функциями.

Цены и дальнейшие планы

Обновленная Ariya стоит от ¥6 675 900 (примерно $42 400) до ¥8 072 900 (около $51 300), что на ¥85 800 (примерно $550) дороже предыдущей версии. Стоимость Ariya Nismo будет объявлена позже. Ожидается, что те же изменения в ближайшее время появятся и на других рынках за пределами Японии.