Nissan поднял цены на Pathfinder 2026, но подготовил немало неожиданностей

Внешне Pathfinder сохранил знакомые пропорции, но получил освеженный дизайн передней части, отмечает Carscoops. Автомобиль обзавелся более массивной решеткой радиатора, переработанным бампером и декоративными воздушными элементами, которые делают образ более современным.

Нижняя часть передка теперь выглядит более целостно, а общее восприятие стало более агрессивным. Среди других изменений - новые сатиновые эмблемы, легкое обновление кормы и расширенная палитра цветов, к которой добавили оттенок Baltic Turquoise.

Салон с большим экраном и новой электроникой

Внутри Pathfinder 2026 года изменения значительно заметнее. Центральное место на обновленной передней панели занимает новая 12,3-дюймовая мультимедийная система, которая заменила предыдущие дисплеи меньшего размера. Она поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. В комплектации SL появилась полностью цифровая 12,3-дюймовая панель приборов, а версии SL и Platinum получили модернизированную беспроводную зарядку для смартфонов с поддержкой стандарта Qi2.

Новые камеры и расширенные возможности

Обновления коснулись и систем помощи водителю. Версии SL, Platinum и Rock Creek теперь оснащаются дополнительными режимами камер, которые обеспечивают широкий фронтальный обзор и виртуальный “прозрачный капот”. Это значительно облегчает маневрирование как в городе, так и на сложном покрытии. Топовая комплектация Platinum также отличается новыми 20-дюймовыми колесами, обновленным дизайном сидений и декоративными вставками с имитацией дерева.

Rock Creek стал еще более оснащенным

Внедорожная версия Pathfinder Rock Creek получила новый пакет Premium. Он делает автомобиль значительно комфортнее, добавляя панорамный люк, подогрев руля, беспроводную зарядку смартфона и дополнительную 12-вольтовую розетку в багажнике. Стоимость пакета зависит от конфигурации второго ряда сидений и колеблется от 1720 до 2270 долларов.

Проверенный V6 без технических сюрпризов

Техническая часть осталась без радикальных изменений. Pathfinder и в дальнейшем оснащается 3,5-литровым атмосферным двигателем V6, который в стандартных версиях развивает 284 л.с. и 351 Нм крутящего момента. В исполнении Rock Creek отдача возросла до 295 л.с. и 366 Нм. Все модификации комплектуются девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Передний привод является базовым, а полный доступен за доплату в 2000 долларов, за исключением Rock Creek, где он входит в стандартное оснащение.

Цены на обновленный Nissan Pathfinder 2026 в США:

Pathfinder S 2WD - $37,500;

Pathfinder SV 2WD - $39,900;

Pathfinder SL 2WD - $42,500;

Pathfinder Platinum 2WD - $49,400;

Pathfinder S 4WD - $39,500;

Pathfinder SV 4WD - $41,900;

Pathfinder SL 4WD - $44,500;

Pathfinder Platinum 4WD - $51,400;

Pathfinder Rock Creek 4WD - $45,000.

Обновленный Nissan Pathfinder подорожал, но взамен получил заметно более современный интерьер, новые технологии и богаче оснащение, что делает его более конкурентоспособным в сегменте среднеразмерных семейных SUV.