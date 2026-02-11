Nissan Rogue дешевеет на аукционах США: за сколько отдают

По данным агрегатора американских страховых аукционов Copart и IAAI Autoastat, средние ставки на Nissan Rogue в последние месяцы пошли вниз. Это касается прежде всего машин с бензиновым мотором 2,5 л и вариатором, которые традиционно составляют основу импорта в Украину.

Nissan Rogue: что это за автомобиль

Rogue 2015–2017 годов - это фактически американская версия Nissan X-Trail, хорошо знакомого европейским водителям. Просторный семейный кроссовер с полным или передним приводом, атмосферным двигателем 2.5 (около 170 л.с.) и бесступенчатой трансмиссией CVT.

Именно эти авто массово завозили в Украину в 2019–2023 годах. Причина проста - оптимальное соотношение цены, размера и комплектации. В большинстве версий есть камера заднего вида, климат-контроль, мультимедиа с большим экраном, а в топовых комплектациях - панорамная крыша и системы помощи водителю.

А еще – двигатель, на который легко и дешево установить газобаллонное оборудование ГБО.



Почему цены в США снижаются

Падение ставок объясняется несколькими факторами. Во-первых, в США обновляется автопарк, и на вторичном рынке появляется больше машин 2015–2017 годов. Во-вторых, интерес американских покупателей к старшим бензиновым кроссоверам постепенно уменьшается на фоне популярности гибридов и более новых моделей.

Кроме того, Rogue этого поколения имеет неоднозначную репутацию из-за вариатора. Часть машин попадает на аукционы после технических проблем, что также влияет на среднюю стоимость лотов.

В результате автомобили с незначительными повреждениями можно выиграть за сумму в пределах 3–5 тысяч долларов. Еще год назад аналогичные экземпляры часто “уходили” дороже.

Сколько будет стоить Rogue в Украине

Финальная цена зависит от многих факторов: характера повреждений, стоимости доставки, ремонта и таможенного оформления. В среднем, с учетом логистики и восстановления, бюджет на Rogue 2015–2017 годов сейчас стартует ориентировочно от 10–12 тысяч долларов “под ключ”.

На украинском вторичном рынке такие кроссоверы обычно выставляют за 12–15 тысяч долларов в зависимости от состояния и комплектации. Поэтому пространство для экономии остается, но он уже не такой большой, как несколько лет назад.

Стоит ли покупать Rogue 2015–2017 годов

Rogue этого периода - это просторный и комфортный семейный автомобиль с мягкой подвеской и умеренным расходом топлива. Однако ключевой риск - состояние вариатора. Перед покупкой стоит проверить историю авто по VIN-коду и внимательно оценить техническое состояние трансмиссии.

Также важно понимать, что большинству машин уже более 8–10 лет. Это означает естественный износ подвески, тормозной системы и электроники.

Впрочем, на фоне удешевления на аукционах Nissan Rogue снова может стать одним из самых популярных вариантов для импорта из США в 2026 году. Особенно для тех, кто ищет большой кроссовер за умеренные деньги.