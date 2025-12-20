Nissan покажет новый Gravite: какой это клон Renault

Впрочем, несмотря на громкое название, Gravite не является ни полностью новой моделью, ни настоящей разработкой Nissan. Gravite построен на базе Renault Triber и использует ту же архитектуру CMF-A+. Это означает, что перед нами хорошо знакомый субкомпактный минивэн, адаптированный под стиль Nissan.

Как пишет Carscoops, длина модели составляет 3985 мм, что делает ее заметно компактнее европейских аналогов вроде Dacia Jogger. Формат - классический трехрядный салон на семь мест, хотя пространство на третьем ряду будет скорее компромиссом.

Отличия в дизайне

Хотя силуэт и пропорции почти полностью повторяют Triber, Nissan добавил собственные стилистические акценты, такие как увеличенная решетка радиатора, измененная графика светодиодных фар и передний бампер с С-образными декоративными элементами, которые визуально расширяют авто. Сзади появились обновленные фонари, новый бампер с подобной С-образной темой и надпись Gravite на двери багажника. В целом - минимальные, но заметные отличия, призваны придать автомобилю “фирменное лицо” Nissan.

Интерьер и практичность

Салон Gravite пока не показали, но Nissan обещает "ультрамодульную" компоновку сидений, большое количество ниш и решений для хранения вещей, а также одну из лучших в классе вместительностей. Ожидается, что интерьер почти полностью будет повторять Triber с незначительными косметическими изменениями.

Техника без сюрпризов

Под капотом Nissan Gravite, вероятнее всего, получит знакомый 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 71 л.с. и крутящим моментом 96 Нм. Привод - исключительно на передние колеса, а трансмиссии - пятиступенчатая “механика” или пятиступенчатый робот. Никаких гибридных или электрических версий пока не анонсировано.

Часть большого плана Nissan в Индии

Gravite станет лишь первым шагом в расширении индийской линейки Nissan. Уже известно, что:

в середине 2026 года появится кроссовер Tekton на базе Renault Duster;

в начале 2027 года дебютирует более крупный семиместный SUV, родственный Bigster.

Производство Gravite наладят на заводе Renault в Ченнае, вместе с Triber. После январской премьеры модель должна поступить к дилерам ориентировочно к марту 2026 года. Nissan Gravite вряд ли удивит техникой или концепцией, однако для бренда это прагматичный и важный шаг. В сегменте доступных семейных авто в Индии решающую роль играют цена, пространство и надежность - и именно на это делает ставку Nissan, даже если под знакомым кузовом скрывается Renault.