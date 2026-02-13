Вражеские шахеды разрушили автосалоны Peugeot, Opel и Subaru в Одессе

По предварительной информации от Stellantis, уничтожено помещение малярного цеха, сервисной зоны и офисно-административные здания. На момент попадания на территории находились сотрудники, однако никто из них не пострадал, отмечает Auto24.

Из-за повреждения инфраструктуры обслуживание клиентов Peugeot и Opel временно организовано на базе дилерского центра Jeep Центр Одесса “Адис-Мотор” по адресу Люстдорфская дорога, 5. В компании отмечают, что ключевым приоритетом остается безопасность сотрудников и клиентов, а также скорейшее восстановление деятельности.

Автосалон Subaru также пострадал

Дилерский центр Subaru также подвергся полному разрушению здания. В то же время команда автосалона находится в безопасности, что называют самым важным результатом в этой ситуации.

Представительство Subaru Ukraine отмечает, что поддерживает постоянный контакт с партнером и уже работает над решениями для быстрого восстановления работы и возвращения услуг клиентам.

Сейчас продолжается фиксация последствий разрушений и оценка материального ущерба. В компании уверяют, что будут информировать клиентов о дальнейших шагах и восстановлении сервисов. Несмотря на сложные обстоятельства, в “Адис-Мотор” отмечают единство команды и продолжении работы для поддержки клиентов и партнеров.