Ночной арест по подозрению получил директор троллейбусного депо из Ривного

Государственный аудит и досудебное расследование показали, что главный менеджер коммунхоза завысил сумму затрат коммунального предприятия, подлежащую возмещению из городского бюджета.

Как говорится в сообщении Ривненской областной прокуратуры, речь идет о выполнении договорных обязательств предприятия в организации транспортных услуг.

Акты выполненных работ были сфальсифицированы

По материалам дела, которое ведут прокуратура и полицейское ведомство, 60-летний руководитель коммунального учреждения, подал акты на возмещение средств за предоставленные услуги из бюджета Ривненской городской территориальной громады на общую сумму более 2 млн грн, чего на самом деле не было.

Предварительно установлено, что объемы выполненных работ были завышены. Это ввело в заблуждение финансистов громады и нанесло ущерб на указанную сумму.

Что инкриминируют руководителю коммунхоза

Следователи следственного управления полиции Ривненской области под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).

По этой статье в случае серьезных последствий суд может определить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В суде вину нужно будет доказать

По мнению экспертов, дело может развалиться уже на первом заседании при условии, что полученные средства городского бюджета не пошли в карман руководителю, а направлены на развитие предприятия, приобретение запчастей, ремонт подвижного состава или зарплату работников предприятия.

Если такое предположение в суде подтвердится, то руководитель отделается испугом, его накажут за подделку документов финансовой отчетности, он может лишиться должности, но не станет заключенным по уголовному преступлению. Когда же в суде докажут злоупотребление служебным положением с целью обогащения, то придется отвечать сполна.