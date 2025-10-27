Норрис выигрывает в Мексике и возглавляет чемпионат: обзор этапа Формулы 1

Поул-позишн по результатам квалификации завоевал Ландо Норрис. Вторым стартовал Шарль Леклер, а третьим – Льюис Хэмилтон. Рядом с ним расположился Джордж Рассел, а Макс Ферстаппен квалифицировался пятым. Оскар Пиастри имел откровенно слабый темп, поэтому получил лишь восьмую стартовую позицию.

В отличие от предыдущих Гран-при Мексики, нынешняя гонка состоялась без крупной аварии в первом повороте. Гонщики избежали столкновений, но некоторые, в частности Ферстаппен, вылетели на траву и были вынуждены срезать второй поворот. Директора гонки решили, что за этот эпизод штрафовать пилотов не стоит.

Однако, уже через несколько минут Макс Ферстаппен вел борьбу с Льюисом Хэмилтоном. Обороняясь, семикратный чемпион не справился с торможением и тоже срезал поворот, но дирекция гонки оштрафовала его на дополнительных 10 секунд за неправильное возвращение на трек. Из-за этого Хэмилтон потерял шансы на подиум и завершил гонку лишь восьмым.

Наиболее важную роль в этой гонке сыграла стратегия. Большинство гонщиков стартовали на резине Soft с последующим запланированным переходом на Medium, тогда как Ферстаппен поступил наоборот. И его ставка оказалась выигрышной. Желтый комплект резины оказался не очень удачным выбором, и вторую часть заезда Ферстаппен стремительно сокращал отставание до Леклера.

На последних кругах он был уже в зоне атаки и с легкостью выиграл бы вторую позицию, если бы не появление на трассе режима виртуального автомобиля безопасности из-за схода Карлоса Сайнса. К слову, для испанца эта гонка была достаточно провальной, поскольку у него возникли проблемы с лимитатором скорости на пит-лейн, в результате чего он получил два штрафа от дирекции.

Статус главной звезды получил Оливер Берман, который стартовал с 10 позиции, а финишировал четвертым. В начале он прекрасно прошел Ферстаппена, а затем держал позиции от атак обоих пилотов Mercedes и Оскара Пиастри.

Победа позволила Ландо Норрису стать новым лидером чемпионата с преимуществом над Пиастри в 1 очко (357 против 356 соответственно). Макс Ферстаппен, потенциально, имеет шансы на пятое чемпионство, но для этого ему нужно выиграть еще 36 очков у Норриса. Следующий этап Формулы 1 состоится в Бразилии на автодроме Жозе Карлуса Пачи (также известный как Интерлагос) уже 9 ноября.