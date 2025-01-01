Новая Honda Prelude может получить версию Type R на 300 "лошадок"

Как ожидается, новая генерация Prelude появится в Европе, Японии и Северной Америке осенью 2025 года. Хотя Honda официально не подтвердила никаких вариантов производительности, последние слухи намекают на то, что версии Type S и Type R уже могут быть в разработке.

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Согласно сообщению японского издания Goo-net, несколько более спортивный Prelude Type S, может выйти осенью 2026 года, отставая от базовой модели примерно на год. По слухам, более агрессивный и готовый к треку вариант Type R появится в 2027 году, учитывая улучшение дизайна, шасси и силового агрегата.

Спекулятивный рендер Carscoops показывает, что Prelude Type R может выделяться визуальными обновлениями, такими как более широкие крылья, нестандартные легкосплавные диски, расширенные боковые пороги и переработанный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, а также салоном со спортивными акцентами. Сзади ожидается более заметный диффузор и антикрыло в стиле GT.

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Ранее сообщалось, что Prelude Type R может унаследовать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом от Civic Type R. Однако новые предположения указывают на другое направление: мощную версию двухмоторной гибридной системы Honda с самозарядкой.

Стоит отметить, что Civic Type R, работающий только на бензине, планируют вывести с европейского и британского рынков в 2026 году, только через четыре года после его запуска в 2022 году. Недавно компания представила финальную версию модели под названием Ultimate Edition.

Модернизированная система e:HEV, как ожидается, сможет обеспечить более 300 лошадиных сил благодаря двигателю внутреннего сгорания с турбонаддувом в сочетании с двумя электродвигателями. Кроме того, она отличается отсутствием коробки передач, но, поскольку стандартный Prelude будет иметь режим имитации переключения “S+ Shift” с подрулевыми переключателями, эта технология может быть улучшена для версии Type R.

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Что касается улучшений управляемости, ожидается, что топовая версия Prelude будет иметь переработанное шасси с более низкой подвеской, широкой колеей модернизированными тормозами – компонентами, направленными на обеспечение более четкой реакции и улучшенной обратной связи с дорогой.