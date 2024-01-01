Новая Lada будет стоить на болотах 30 тысяч долларов: за что такие деньги

Из-за отсутствия автомобилей мировых брендов на рынке России местные чиновники не могут обновлять свой автопарк. Им взялись помочь конструкторы “АвтоВАЗа”. Для этого из обычного легкового авто В-класса Lada Vesta они сделали “бизнес-седан” Lada Aura.

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По сообщению российских СМИ, для этого в стандартной Vesta они увеличили салон – просто удлинили его на 25 см. Так чиновникам должно хватать места для ног, ведь в стандартную “Лада” они влезть не могут. Соответственно, двери пришлось тоже удлинить.

В салоне Lada Aura установили кресла из кожзаменителя, купили на “Али Экспресс” динамики с более громким звучанием (чтобы глушить звуки от работы двигателя и скрипы в салоне). В соответствии с большей массой автомобиля, пришлось усилить подвеску и установить несколько матов шумоизоляции.

Всю эту “новинку” будет тянуть 1,8-литровый Evo мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором. Конечно же, китайского производства. Ведь россияне могут самостоятельно сделать только 5-ступенчатую “механику”, которую производят со времен СССР.

Внешне Lada Aura мало чем отличается от стандартной Vesta. Фото РИА Новости

Lada Aura пока что будет иметь две комплектации. Первая, за 28-30 тысяч долларов, предлагается для служб такси. Она получит менее “премиальный” салон – из ткани вместо кожзама, без шумоизоляции и лучших динамиков.

“Люксовая” версия за 32,2 тысяч долларов – для чиновников, которых обяжут покупать эти машины на законодательном уровне. Скорее всего, российские чиновники будут использовать эти машины только для показа на публике, ведь в обычной жизни они от западных автомобилей не откажутся. Пусть даже подержанных.