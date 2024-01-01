Новая Mazda CX-5 вскоре дебютирует: что о ней известно

Текущая генерация кроссовера японского производителя дебютировала девять лет назад. Тестовый прототип ее преемника был впервые замечен шпионами Carscoops на улицах Лос-Анджелеса. Автопроизводитель подтвердил, что кроссовер будет иметь собственную гибридную силовую установку вместе с рядом других усовершенствований.

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Несмотря на сплошной камуфляж, можно заметить, что автомобиль сохранит привычный профиль своего предшественника, но будет отличаться более свежими элементами дизайна. В частности, кроссовер имеет более тонкие фары с изогнутой решеткой радиатора и рельефным бампером.

Сзади новинка будет иметь пару агрессивных задних фонарей с подобной CX-60 графикой. Заметным также является массивное пластиковое покрытие квадратных колесных арок и заднего бампера. Фотографий интерьера нет, однако, очевидно, что салон CX-5 тоже будет существенно переработан.

Известно, что будущая новинка будет оснащаться новой гибридной силовой установкой, которая была разработана инженерами Mazda собственными силами. В отличие от гибрида Toyota, который есть в CX-50, эта новая электрифицированная система построена вокруг более эффективного двигателя внутреннего сгорания.

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Кроме того, по слухам, автопроизводитель также оснастит CX-5 новыми двигателями серии Skyactiv-Z, что дебютируют в 2027 году. Подробностей о них пока нет, но ранее Mazda обещала, что они будут более эффективными и производительными.