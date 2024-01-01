Электромобили BYD смогут заряжаться за 5 минут

Компания BYD, похоже, нашла способ устранить один из самых больших недостатков электромобилей – долгое время зарядки. Новая платформа Super E-Platform позволит новым моделям автопроизводителя заряжаться так же быстро, как заправляются бензиновые автомобили на АЗК.

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Архитектура имеет 1000-вольтовую технологию и мощность зарядки в 1000 кВт, позволяющие получить 400 км диапазона всего за 5 минут. Для сравнения, большинство современных электромобилей используют 400-вольтовые платформы и способны принимать заряд всего до 200 кВт.

Презентация Super E-Platform состоялась в штаб-квартире BYD в Шэньзене. Во время своей речи основатель Ван Чуаньфу пообещал развернуть 4000 единиц зарядных устройств мощностью в 1 МВт по всему Китаю.

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Напоследок BYD также представила электромобили Han L и Tang L, которые используют платформу Super E-Platform. Линейки седанов Han и внедорожников Tang начинаются с версий с одним задним электромотором мощностью 500 кВт (680 л.с.) со стоимостью менее 40 000 долларов. В то же время полноприводные версии имеют общую мощность в 810 кВт (1101 л.с.).