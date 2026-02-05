Новая украинская машина разминирования не хуже зарубежной: называем основные преимущества

Машина прошла все соответствующие процедуры и получила свой первый официальный документ для полноценного внедрения в гуманитарные миссии по разминированию территорий.

О таком знаковом событии для украинского производителя с Киевщины, специализирующегося на производстве строительной, коммунальной и другой техники, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Для миссий минной "прополки"

Легкая машина разминирования с дистанционным управлением UDM Vormela способна за один операционный час "прополоть" 1500-2500 квадратных метров территории. Это – максимальный показатель в стабильном режиме работы.

Правда, эту величину постоянной называть не берется даже завод-производитель, поскольку производительность разминирования зависит от типа почвы, густоты и размера кустарников и количества размещенных или забытых там взрывоопасных предметов.

Машина стоит в пределах 250 000 евро, что вполовину дешевле зарубежных аналогов. Фото: Минэкономики

С навеской молоткового действия

Машина имеет фронтальный рабочий орган молоткового типа. Заявленная глубина санации почвы достигает 25 см. Это даже с запасом, поскольку минирование обычно проводится на значительно меньшей глубине.

Основная операционная миссия – активация ручных гранат, артиллерийских осколочных суббоеприпасов, несработавших, противопехотных мин и других небольших взрывоопасных предметов.

По словам представителя завода-производителя, продуктовая линейка вскоре дополнится еще одним типом рабочего органа, который будет выпускаться параллельно с молотковой навеской.

По схеме бортового поворота

Машина сделана по принципу ходовой с бортовым поворотом. Здесь во многом усматриваются заимствования от мини-погрузчиков с бортовым поворотом TDC1201, который довольно успешно поставляет украинскому рынку завод TDC из Киевской области.

Правда, трактор разминирования имеет более мощный двигатель – 85 кВт (John Deere), тогда как мини-погрузчик комплектуется силовым агрегатом в 55 кВт.

UDM Vormela вскоре можно будет покупать с 15-процентной скидкой. Фото: Минэкономики

Кстати, производитель имеет право ставить на свой TDC1201 товарный знак "Сделано в Украине", что по правительственной программе дает покупателям 15% кэшбек. По словам представителя компании, сейчас работа направлена на расширение локализации UDM Vormela для получения разрешения на такое клеймо машине разминирования.

Операционность широкого профиля

Поскольку мини-трактор разминирования получил ливрею из бронированной стали Mars 500, что обеспечивает критический уровень защиты от обломков и взрывной волны, его вес достигает 6 т. Однако считать разработку узкоспециализированной не стоит, поскольку кроме разминирования это может быть довольно производительная инженерная машина.

Система крепления здесь имеет такие же быстросъемные соединения для дополнительного оборудования, что и на мини-погрузчике. Благодаря этому оператор может изменить фронтальную молотковую навеску разминирования на классический или скелетный ковш, поворотный отвал, паллетные вилы, ямобур или даже цилиндрическую подметальную щетку и еще много чего, с чем комплектуется гражданская строительно-коммунальная версия.

Практически, это аналог мини-погрузчика, но в бескабинном исполнении с дистанционной схемой управления (наибольшая удаленность от оператора - 5 км) и в бронированной версии. Операционист разминирования имеет две конфигурации шасси – колеса с цельнолитой резины или накидные гусеницы.

Таким образом подразделения ГСЧС, частные компании разминирования получили машину для улучшенной безопасности и снижения риска на операциях по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Подытожим положительные преимущества

Машина разминирования UDM Vormela разработки компании TDC имеет несколько ключевых преимуществ перед зарубежными аналогами, что делает ее более эффективной в украинских реалиях:

Локализация и сервис. Все техническое обслуживание и ремонт проводятся непосредственно в Украине. Это критически важно, поскольку зарубежную технику часто приходится отправлять на ремонт за границу, что занимает много времени.

Универсальность (навесное оборудование). Кроме основного молоткового мульчера, машина может работать как обычный погрузчик, иметь скелетный или стандартный ковш или поворотный отвал. Это позволяет выполнять широкий спектр инженерных работ на месте, а не только разминирование.

Логистическая мобильность. Вес машины составляет около 6 тонн, что позволяет транспортировать ее без использования специализированного тяжеловесного транспорта.

Можно быстро снять фронтальную навеску молоткового типа и заменить ее ковшом или любым другим рабочим органом и будет инженерная машина для любых работ. Фото: Минэкономики

Экономическая выгода. Благодаря высокому уровню локализации машина претендует на участие в программе "Сделано в Украине", что обеспечит покупателям 15% кэшбэка. Кроме того, ее стоимость обычно ниже западных аналогов при схожих характеристиках.

Адаптивное шасси. Имеет две конфигурации ходовой части - колеса из цельнолитой резины или накидные гусеницы, что позволяет подстраиваться под разные типы грунта.

Безопасность оператора. Дистанционное управление работает на расстоянии до 5 км, что превышает показатели многих легких зарубежных систем.