Новенькие "телескопы" JCB расширят операционную способность коммунхозов

На нужды громад были переданы семь экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX и три телескопических погрузчика JCB 525-60 HI-VIZ. Об этом говорится на ФБ-странице Николаевской областной военной администрации.

Техника пошла адресно. Баштанская, Мостовская, Нечаянская, Радсадовская и Гороховская громады получили по одному экскаватору-погрузчику. Воскресенской громаде достался телескопический погрузчик.

Больше всего приросли техникой коммунхозы Бугской и Коблевской громад. Они получили по две единицы спецтехники. Каждой достались как экскаватор-погрузчик, так и телескопический погрузчик.

Фото: Николаевская ОГА

Если читателям Авто24 машины JCB 3CX уже хорошо знакомы из предыдущих публикаций по описаниям, фото и видео, то "телескопы" в транспортных траншах помощи почти не поступают. Между тем телескопические погрузчики по своим возможностям для коммунальных хозяйств просто незаменимы.

Во первых, это очень компактные по размеру машины. JCB 525-60 HI-VIZ имеет высоту всего 1, 89 м и ширину – 1,84 м. Таким образом он пройдет там, где другая техника не протиснется. Длина также к гигантизму не склонна – 3,38 м.

Под капотом спрятан 4-цилиндровый дизельный двигатель Kohler T4 Final мощностью 75 л.с. (55.13 кВт). Он питает ходовую и рабочие органы. Гидростатика позволяет оператору выполнять одновременно несколько операций.

Строительно-коммунальная машина имеет два скоростных режима трансмиссии. Низкая скорость идеально подходит для работы на строительных площадках или хозяйственных работах. Высокая скорость становится весьма полезной при перемещении по дорогам общего пользования.

Фото: Николаевская ОГА

В режиме погрузки он при содействии выдвижных секций способен достичь 6-метровой высоты. Грузоподъемность при этом солидная – 2500 кг.

Таким образом восемь громад Николаевщины получили помощь UNOPS в рамках программы подготовки к зимовке.