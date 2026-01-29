Новое роботакси Waymo попало в аварию в Лос-Анджелесе, но автопилот в этом не виноват

Прототип Waymo Ojai, который имеет форму компактного фургона, врезался сразу в несколько припаркованных автомобилей на узкой жилой улице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и быстро разошелся по сети, пишет Auto24.

Waymo подтвердила: автомобиль был в ручном режиме

После появления видео Waymo оперативно предоставила объяснения. Компания подтвердила телеканалу KTLA, что транспортное средство находилось в ручном режиме управления, а за рулем находился оператор безопасности. Пассажиров в салоне на момент аварии не было. Авария произошла около 11 часов утра 25 января.

На записях видно, как автомобиль движется вниз по склону, после чего резко теряет траекторию и врезается в машины, припаркованные вдоль бордюра. В какой-то момент Waymo Ojai едва не задел пешеходов, находившихся рядом.

Очевидцы говорят о реальной угрозе

Один из жителей района, Хорхе Дон Антонио, стал свидетелем инцидента прямо возле своего дома. По его словам, ситуация могла закончиться значительно хуже. Он рассказал, что автомобиль Waymo врезался в машину его матери, а брату пришлось буквально оттолкнуть женщину с дороги, чтобы избежать наезда.

Другой мужчина, который в этот момент разгружал продукты, был вынужден срочно бежать с проезжей части. К счастью, никто из людей серьезно не пострадал, хотя несколько человек были в шаге от травм.

Проблемный участок с историей аварий

По словам жителей, сама улица имеет печальную репутацию. Это узкий участок с односторонним движением, который часто становится проблемным во время мероприятий на стадионе “Доджер”. Местные жители утверждают, что потери управления автомобилями здесь случаются регулярно, и авария с участием Waymo - далеко не первая.

Компания не уточнила, что именно стало причиной потери контроля оператором, но подтвердила, что сотрудник самостоятельно покинул транспортное средство и не получил повреждений. Парамедики осмотрели нескольких жителей района из соображений безопасности, однако о серьезных травмах не сообщалось.

Человеческий фактор

Этот инцидент парадоксальным образом снимает часть обвинений с технологий автономного вождения, но одновременно напоминает, что человеческий фактор остается слабым звеном даже в самых современных проектах. Хотя на этот раз за рулем был не алгоритм, а человек, инцидент, без сомнения, заставит Waymo еще тщательнее подходить к тестированию своих прототипов - как в ручном, так и в автономном режимах.