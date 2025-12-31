Новогодние путешествия за рулем: что водителю стоит проверить перед зимней поездкой

Сочетание активных поездок, сложных погодных условий, гололеда и короткого светового дня повышает риски для водителей и пассажиров. У сервисных центрах МВД отмечают: перед зимним путешествием стоит заранее проверить не только техническое состояние автомобиля, но и наличие и действие документов.

Отдельное внимание советуют обратить на формат хранения документов. Во время путешествий в горной местности или на отдаленных участках дорог мобильная связь и интернет могут быть нестабильными или полностью отсутствовать. В таких условиях электронные документы в приложениях могут не отображаться, поэтому водителям рекомендуют иметь при себе физические оригиналы водительского удостоверения и регистрационных документов на транспортное средство.

Перед выездом необходимо убедиться, что водительское удостоверение соответствует категории транспортного средства, а свидетельство о регистрации автомобиля является действительным. В зимний период, особенно на трассах и вблизи туристических направлений, полицейские проверки происходят чаще, и отсутствие документов может привести к штрафам или задержке в пути.

Важным аспектом является срок действия водительского удостоверения. Если документ уже просрочен он все равно считается действительным до конца "военного положения". Таким образом управление транспортным средством с просроченным удостоверением не является нарушением законодательства в Украине. Но в других юрисдикциях просроченные документы могут не признаваться действительными.

Не менее актуальной в зимний период является проверка страхового полиса страхования гражданско-правовой ответственности или "зеленая карта". Из-за скользкого дорожного покрытия, снегопады и ухудшенную видимость риск дорожно-транспортных происшествий возрастает. Действительный страховой полис позволяет избежать финансовых потерь в случае ДТП и обеспечивает базовую защиту.

Для тех, кто планирует новогоднюю поездку автомобилем за границу, актуальным является вопрос международного водительского удостоверения. В некоторых странах национальное водительское удостоверение Украины не признается, соответствии с положениями Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года. В таких случаях стоит иметь международное водительское удостоверение, которое оформляется в сервисных центрах МВД в течение пяти рабочих дней. Актуальный перечень стран и требований к документам для выезда за границу автомобилем доступен на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.