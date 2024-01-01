Новые камеры скорости фиксируют водителя с телефоном в руке: где их устанавливают

До сих пор страна имела 4000 камер. Ожидается, что в нынешнем году их количество возрастет на 4% и достигнет отметки в 4100 единиц. Новые устройства получили серьезные изменения с инновационными функциями.

Речь идет о более совершенном программном обеспечении на основе искусственного интеллекта. Благодаря этому, пишет 40ton.net, радары смогут дополнительно фиксировать соблюдение дистанции, езду без ремня безопасности или с телефоном в руках.

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Правда, о темпах внедрения новых устройств ничего не сказано. Известно, только о трех новых функциональных возможностях – относительно дистанций, ремней безопасности и телефона. Любое из этих нарушений обернется штрафом в размере 135 евро. "Письма счастья" фискальная служба будет отправлять по почте по той же технологии, что и в случае нарушения скоростного режима.

Вероятно, речь идет об устройстве под названием MONOcam. Его использует полиция Нидерландов. Эта разработка определяет состояние телефона в руке водителя, из чего можно узнать активный гаджет или в пассивном режиме. Проверка дает результат даже при условии, когда телефон водитель держит ниже руля.

Вот так выглядят (вверху и внизу) изображения с устройства нового поколения MONOcam. Фото: полиция Королевства Нидерландов

Размещенная где-то на эстакаде камера под углом сверху начинает записывать с того момента, как только гаджет попадает в поле зрения объектива. Записи автоматически пересылаются вместе с регистрационным номером автомобиля в соответствующую службу, где проводится оценка, проверка доказательной базы, после чего начинается процедура подготовки "писем счастья".

Использование камеры привлекло международное внимание полицейских сил в других странах. В немецкой земле Рейнланд-Пфальц уже провели полугодовое тестирование системы на двух локациях. Опыт там тоже положительный.

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На первом испытательном полигоне вблизи Трира за три месяца камера сфотографировала в общей сложности 327 водителей с поднятыми к ушам мобильными телефонами. Штраф за это в Германии составляет 100 евро или 1 штрафной балл.

В Нидерландах штраф за держание мобильного телефона за рулем еще больше, вырос в 2024 году – с 380 до 420 евро. С момента использования MONOcam в Нидерландах было зафиксировано более таких 68 000 нарушений.