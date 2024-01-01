Новые Mercedes-Benz теперь будут ездить автономно со скоростью почти 100 км/ч

Компания сообщает, что в Германии новые авто с этой системой будут доступны в начале 2025 года, тогда как владельцы моделей с актуальной версией Drive Pilot получат бесплатное обновление по воздуху, или у официального дилера компании.

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Новая версия делает автопилот 3-го уровня от Mercedes-Benz самой быстрой сертифицированной системой автоматизированного вождения, поскольку теперь ее можно использовать на скорости до 95 км/ч. Mercedes-Benz говорит, что когда Drive Pilot активирован, водителю согласно законодательству разрешается наслаждаться другими видами деятельности, такими как просмотр новостей или просто отдых во время движения. Drive Pilot опционально доступен для двух роскошных седанов – S-класса и EQS по цене от 5950 евро.

Mercedes-Benz S-Class

Маркус Шефер, член правления Mercedes-Benz Group AG, главный технический директор отдела развития и закупок сказал: “Благодаря инновационным технологиям Mercedes-Benz мы всегда хотим предлагать нашим клиентам дополнительную ценность. Когда активирован Drive Pilot, можно сосредоточиться на других вещах, пока автомобиль берет на себя задачу вождения. Благодаря усовершенствованной версии, которая теперь сертифицирована Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии, это также возможно при скорости 95 км/ч в Германии при определенных условиях. Я очень горжусь тем, что самая быстрая в мире система для условно-автоматизированного вождения происходит от Mercedes-Benz. Я уверен, что благодаря нашему подходу, ориентированному на безопасность, мы на правильном пути, чтобы вскоре отметить новые этапы автоматизированного вождения”.

Согласно заявлению Mercedes-Benz, безопасность остается приоритетом для этой обновленной версии. Она имеет резервную конструкцию, что означает, что элементы, которые отвечают за важные функции, как электричество, рулевое управление и торможение, встроены дважды.

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В случае необходимости система может передать управление обратно водителю. Если человек не может восстановить управление даже после срочной подсказки и окончания времени принятия (например, из-за серьезных проблем со здоровьем), система контролируемо тормозит автомобиль до остановки, включая аварийную световую сигнализацию.

Технология использует данные с 35 датчиков, в частности камер, радаров, ультразвуковых датчиков и LiDAR. Они работают в соответствии с различными физическими принципами и таким образом создают резервы для точного обнаружения окружающей среды в реальном времени.

Mercedes-Benz EQS

Сейчас Mercedes-Benz работает над тем, чтобы улучшить технологию автономного вождения и предложить покупателям более высокие скорости, длительное время работы и больше комфорта и безопасности. Сейчас разрешенная законом максимальная скорость для условно автоматизированного вождения в Германии составляет 130 км/ч и немецкий автопроизводитель хочет достичь этого показателя скорости до конца этого десятилетия.

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Также интересно то, что Mercedes-Benz является первым в мире производителем автомобилей, который разработал специальные бирюзовые огни, что извне показывают, или активный автопилот. Это позволяет другим участникам дорожного движения распознать транспортное средство и чувствовать себя комфортно, если они увидят водителя, который, например, читает книгу прямо на ходу.

Компания говорит, что это имеет целью существенно повысить признание общественностью автоматизированных транспортных средств. Это также позволяет работникам правоохранительных органов дорожного движения и полиции определять состояние активации системы.

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Mercedes-Benz говорит, что хотя использование таких “автоматизированных габаритных огней” еще не разрешено в Германии, отзывы о первом раунде испытаний в США являются положительными. В конце 2023 года власти Калифорнии и Невады одобрили эти “автоматизированные габаритные огни” для тестирования или, соответственно, для дальнейшего использования в серийных автомобилях.