Новые пикапы Nissan Navara укрепили мобильность спецподразделения ГУР

Автомобили Navara в версии CE 4х4 получило "Спецподразделение Тимура". О транспортном транше говорится на ФБ странице "Вернись живым". Эта модель хорошо знакома нашим читателям из предыдущих описаний.

Упомянутый выше разведывательный отряд не очень афиширует свою работу, но из некоторых источников известно, что эти "смелые ребята держат под контролем “вышки Бойко” и остров Змеиный, чтобы не дать россиянам снова захватить их и использовать в военных целях".

Несмотря на то, что в зоне ответственности подразделения находятся морские объекты, на суше у разведчиков также задач хватает. Новенькие автомобили с полным приводом пригодятся как в боевых операциях, так и в логистике на подвозе амуниции, личного состава, пищевых продуктов, воды и тому подобное.

Поддержка фронта поступила от БФ “Вернись живым”, но донатили на эти и другие машины люди со всей страны и зарубежья. Фото: Вернись живым

Незаменимыми они были, есть и будут в медицинской эвакуации раненых и больных. О таком применении техники разведчики также говорили.



Всего за время своего существования "Вернись живым" передал ГУР транспорта на более 200 млн грн. Это не только пикапы, но и бусы, багги, мотоциклы и тому подобное. Современная война является высокомобильной и армейские разведчики должны быстро перемещаться, чтобы уничтожать врага.