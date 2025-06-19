Новые правила "техосмотра" вступают в силу с 1 июля 2025 года: что ждет водителей

Заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Павел Сорока рассказал о новых требованиях к проведению обязательного техосмотра, которые вступят в силу в Украине с 1 июля 2025 года.

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Как сообщил Павел Сорока, эти изменения приняты чтобы приблизить украинское законодательство к стандартам Европейского Союза.

Главное нововведение – введение полной фото- и видеофиксации процесса технического контроля. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован не менее двумя камерами, которые фиксируют весь процесс проведения осмотра. Если две камеры не охватывают всю процедуру, субъект хозяйствования должен установить дополнительные.

Есть регламентированные требования к качеству видео и фотографий. В частности, транспортное средство на фото должно занимать не менее 70% площади изображения.

“Главная цель – улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации дает нам возможность контролировать всю процедуру”, – объяснил Павел Сорока.

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Он также сообщил, что в Украине сейчас активно работают около 800 пунктов технического контроля. По его словам, требование видеофиксации процедуры предусматривалась еще с 2023 года соответствующими нормативными документами, однако полноценное внедрение начнется с 1 июля 2025 года.

“Эти пункты техконтроля уже оснащены необходимыми камерами и работают в тестовом режиме – присылают видеофайлы в региональные сервисные центры МВД, чтобы согласовать, соответствует ли съемка требованиям и действительно ли отражает весь процесс технического контроля”, – пояснил он.

Перечень категорий транспорта, для которых обязательный технический контроль остается актуальным, не изменился. Его должны проходить:

Легковые авто, используемые в коммерческих целях, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет – раз в два года;

Грузовые авто до 3,5 тонн, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет – раз в два года;

Грузовые авто свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации – ежегодно;

Автобусы, транспортные средства, что перевозятся опасные грузы – дважды в год.

При этом легковые авто, принадлежащие физическим лицам и не используемые с целью получения прибыли, пока что техосмотр проходить не обязаны.

Контроль за соблюдением новых требований будут осуществлять сервисные центры МВД. Если во время мониторинга будет выявлено нарушение (например, отсутствие части видеозаписи или несоответствие автомобиля техтребованиям), протокол технического контроля аннулируется. Об этом сообщают владельцу автомобиля.

В случае эксплуатации авто без действующего техосмотра патрульная полиция имеет право оштрафовать водителя. Штраф составляет 340 грн. Также предусмотрена административная ответственность для субъекта хозяйствования, который проводил техосмотр с нарушениями – штраф в размере около 1400 грн.