Рост штрафов за отсутствие обязательного страхового полиса, повышение стоимости эвакуатора или изменения в регистрации транспортных средств ударят ощутимо. Однако самым болезненным в ряде нововведений будет конфискация авто.

Изменение штрафов произошло по многим разделам правил дорожного движения – как для их нарушителей, так и для водителей, которые пользуются дополнительными услугами на дороге, сообщают на портале UAPL.Info.

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Конфискация авто

В 2024 году в соседней стране вступают в силу поправки в Уголовный кодекс. Речь идет о законодательных изменениях, которыми предусматривается конфискация авто у нетрезвых водителей. Изменения в части 42 УК Польши касаются количества алкоголя в крови, достаточного для конфискации автомобиля у нетрезвого водителя и размеров штрафов, если конфисковать автомобиль невозможно.

Однако пока машину никто не отберет. Правовые нормы, которые позволят правоохранителям в Польше изымать авто у водителей, начнут действовать с 14 марта 2024 года.

Изъятие автомобилей при установлении опьянения водителя:

Обязательная конфискация автомобиля будет применяться, если уровень алкоголя в крови водителя превысил 1,5 промилле – при этом достаточно лишь факта подтверждения состояния алкогольного опьянения;

без альтернативы конфискуют авто у нетрезвого водителя, который стал причиной/участником ДТП, если уровень алкоголя в крови превышал 0,5 промилле;

в случае, если во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль был уничтожен, водитель должен уплатить штраф, эквивалентный стоимости автомобиля;

если в результате действий нетрезвого водителя были нанесены тяжкие телесные повреждения или вызвана смерть, ему грозит до 16 лет лишения свободы (до 14 марта 2024 года максимальный срок – 12 лет).



Водителям авто следует учесть, что польский суд с марта 2024 года получит право также конфисковать авто даже в случае, когда в крови водителя было обнаружено лишь более 0,5 промилле алкоголя. При этом не обязательным является факт ДТП с участием автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель.

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Услуги эвакуатора и штрафплощадки

С 1 января 2024 года в Польше ощутимо возрастет сумма штрафов для владельцев авто, которые были вывезены эвакуатором на штрафные площадки. Минфин Польши ввел довольно ощутимый рост штрафов, которое для отдельных видов авто составит почти 15%.

Тарифы за перемещение (эвакуацию) ТС с дороги и хранения его на автостоянке под охраной (штрафплощадке) для:

1. велосипеда или мотороллера:

за эвакуацию (услуги эвакуатора) – 166 злотых;

за каждые сутки пребывания на штрафной площадке – 32 злотых;

2. мотоцикла:

за эвакуацию (услуги эвакуатора) – 324 злотых;

за каждые сутки пребывания на штрафной площадке – 43 злотых;

3. авто (транспортного средства) с максимально допустимой массой до 3,5 тонны:

за эвакуацию (услуги эвакуатора) – 697 злотых;

за каждые сутки пребывания на штрафной площадке – 60 злотых;

4. автомобиля максимально допустимой массой от 3,5 тонны до 7,5 тонны :

: за эвакуацию (услуги эвакуатора) – 871 злотый;

за каждые сутки пребывания на штрафной площадке – 79 злотых;

5. авто с максимально допустимой массой от 7,5 тонны до 16 тонн:

за эвакуацию (услуги эвакуатора) – 1230 злотых;

за каждые сутки пребывания на штрафной площадке – 112 злотых;

6. транспортного средства с максимально допустимой массой свыше 16 тонн:

за эвакуацию (услуги эвакуатора) – 1813 злотых;

за каждые сутки пребывания на штрафной площадке – 199 злотых;

7. транспортного средства, перевозящего опасные материалы:

за эвакуацию (услуги эвакуатора) – 2205 злотых;

за каждые сутки пребывания на штрафной площадке – 290 злотых.

Украинцам следует учесть, что эвакуировать могут даже электросамокат или другое транспортное средство личного пользования. За услуги эвакуации неправильно припаркованного электросамоката в 2024 придется заплатить 166 злотых, а также 32 злотых за каждые сутки пребывания на штрафплощадке.

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Штрафы за отсутствие страховки

Рост минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2024 года повлиял и на стоимость штрафов. Штраф за отсутствие страхового полиса (przerwę w ciągłości ubezpieczenia) с 1 января 2024 года станет на самом деле рекордно высоким, поскольку законодательно штрафные санкции за отсутствие действительного полиса обязательного страхования авто там привязаны именно к минимальной заработной плате.

С 1 января 2024 года владельцы авто без страхового полиса должны будут уплатить штраф в размере до 200% минимальной зарплаты в Польше – 8 484 злотых. Украинцам следует учесть, что размер штрафа за отсутствие действительного страхового полиса авто в Польше зависит от срока окончания действия предыдущего полиса. Полная стоимость штрафа накладывается на тех водителей авто, которые просрочили обязательное страхование более, чем на две недели.

Размер штрафа водителям, которые не застраховали авто в срок:

от 4 до 14 дней, с момента окончания действия предыдущего страхового полиса, заплатят лишь 50% штрафа (4284 злотых);

не более чем три дня, от окончания действия предыдущего полиса, заплатят лишь 20% от полного штрафа - 1697 злотых.

И еще одно существенное дополнение: с 1 июля 2024 года, после очередного увеличения в Польше "минималки" штрафы за отсутствие страхового полиса авто станут еще выше. Может случиться так, что штраф достигнет очередной рекордной отметки – 8600 злотых.

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Новые правила регистрации автомобилей

С 1 января 2024 года в Польше обязательное уведомление о приобретении автомобиля было заменено на прямую обязанность его регистрации. Отныне каждый новый владелец подержанного автомобиля обязан зарегистрировать его в течение 30 суток с момента приобретения.

Размер штрафа зависит от срока приобретения:

более 30 суток с момента приобретения права собственности – придется заплатить штраф в размере 500 злотых;

более 180 суток с момента приобретения права собственности – размер штрафа увеличится вдвое до 1000 злотых.

При этом не следует путать указанные штрафы для физических лиц – водителей авто и предпринимателей, которые занимаются торговлей автомобилями в Польше.

Для предпринимателей-продавцов транспортных средств штрафы вдвое выше:

1 000 злотых штрафа за то, что не перерегистрировано транспортное средство в течение 90 дней с момента приобретения;

2 000 злотых штрафа за то, что не перерегистрировано авто в течение 180 дней с момента его приобретения;

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Сообщение о продаже авто

Владельцы авто в Польше в 2024 году и в дальнейшем обязаны сообщать факт продажи авто, однако изменится орган, куда следует предоставить эту информацию.

Информацию о продаже (отчуждении) транспортного средства или изменение информации в свидетельстве о регистрации авто, зарегистрированного в Польше, владельцы авто и в дальнейшем должны предоставлять в течение 30 дней с момента изменений.

Однако в 2024 году изменится орган, который будет принимать соответствующие сообщения о продаже авто. С 1 января 2024 года владелец транспортного должен сообщить факт продажи автомобиля соответствующему старосте по месту своего постоянного или временного проживания. До 2024 года такое сообщение направлялось старосте именно по месту регистрации автомобиля, а не месту жительства его владельца.

В случае продажи авто, что находилось в общей собственности нескольких лиц, достаточно будет сообщение одного из совладельцев в адрес соответствующего старосты по месту постоянного или временного проживания.