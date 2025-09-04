Новый BMW X5 будет иметь 5 силовых агрегатов, в том числе водородный

BMW известна своим тесным партнерством с Toyota, в том числе и в сфере водородных силовых агрегатов, несмотря на то, что многие другие известные автопроизводители отказываются от разработки водородных двигателей, сосредотачиваясь на гибридных и электрических транспортных средствах. Немецкий автопроизводитель подтвердил, что его первый автомобиль на водородных топливных элементах выйдет на рынок в 2028 году.

Первая водородная модель BMW Neue Klasse будет специальной версией X5 пятого поколения Neue Klasse и будет продаваться вместе с бензиновыми, дизельными, гибридными и полностью электрическими вариантами. Вероятнее всего, водородные модели будет продаваться меньшими тиражами, чем все другие версии, но могут оказаться хорошим вариантом для людей, которые не заинтересованы в гибридном или электрическом внедорожнике.

Кроме того, продажа водородных авто, вероятно, будет ограничена регионами с необходимой заправочной инфраструктурой, а это означает, что доступность будет зависеть от рынка. Первым водородным автомобилем BMW стала специальная 5 серия, известная как 535iA, дебютировавшая в 2014 году. Она использовала силовой агрегат, который полностью поставляла Toyota.

Водородный двигатель второй генерации дебютировал в текущем тестовом парке iX5 Hydrogen, сочетая элементы от Toyota и систему топливных элементов, разработанную самой BMW. Теперь немецкая компания ведет испытания новой силовой установки третьего поколения в штаб-квартире BMW в Мюнхене. После начала производства в 2028 году готовые системы водородных топливных элементов сойдут с конвейера на заводе компании в Штайре, Австрия.